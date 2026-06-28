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博物館驚魂夜是真的？ 奇美博物館巨型河馬雕像深夜竟「離開崗位」

聯合新聞網／ 綜合報導
台南奇美博物館外的巨型河馬雕像因日前一場暴雨導致滯洪池溢流，意外大位移40公尺。由於館內正展出埃及特展，巧妙的時間點引發網友聯想電影《博物館驚魂夜》情節。 圖／聯合報系資料照
台南奇美博物館外的巨型河馬雕像因日前一場暴雨導致滯洪池溢流，意外大位移40公尺。由於館內正展出埃及特展，巧妙的時間點引發網友聯想電影《博物館驚魂夜》情節。 圖／聯合報系資料照

台南奇美博物館上演「博物館驚魂夜」真人版？台南在地社群「台南式 Tainan Style」近日指出，館外綠地上的知名地標「巨型河馬雕像」，竟然在深夜神祕「移動了40公尺」，由於奇美博物館目前正熱烈展出埃及文物特展，大批網友紛紛腦洞大開，直呼「一定是埃及法老王的黃金石板顯靈了！」

粉專表示，這隻張著大嘴的巨型河馬雕像，平時安穩佇立在奇美博物館外的草坪綠地上，是許多親子家庭遊客造訪時爭相合影的明星地標。不料，受到颱風外圍環流影響，深夜雨勢猛烈，導致博物館周邊的滯洪池水位瞬間滿溢，積水直接淹沒了周邊陸地。

有趣的是，大雨過後有民眾陸續目擊，這隻原本該在陸地上的河馬，竟然神祕地大位移了40公尺，整隻龐大身軀端端正正地「泡」在湖水岸邊。由於館內正巧在展出大英博物館級別的埃及大展，而在古埃及神話中，河馬正是代表司掌生育、繁衍與保護的「塔沃里特女神（Taweret）」。這項巧合讓網友起雞皮疙瘩，紛紛驚呼：「我就知道這家博物館晚上很熱鬧！」、「埃及展才剛開，法老王的黑科技就動起來了，保全趕快去檢查黃金石板還在不在！」、「這門票價值當場翻倍，晚點法老王可能就要去逛台南夜市了。」

還有人精闢分析，笑稱這隻河馬看似沉重，實際上內部應該是「完全中空」的輕量化塑膠或FRP材質。當天雨水淹得太高、表面張力與極大的浮力才直接將整隻河馬「拔起」，順著水流直接漂到湖中。

原PO網友也開玩笑地說，河馬可能計畫很久了，只是沒想到「最近夏天比較早天亮，加上腳太短跨不回木棧道，魔咒解除來不及回陸地定點，才被當場抓包。」

大英博物館 博物館 黃金 埃及 奇美博物館 台南 河馬

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