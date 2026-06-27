大暴雨叫計程車！新竹男驚見「2公里車資3萬」 網看傻：是在搶劫？

受到米克拉颱風外圍環流與西南風影響，全台近日出現強降雨。對此，一名網友分享，原本想叫車回家，發現系統顯示的車資異常誇張，讓他直呼「新竹搭計程車可以寫入財富自由的象徵了嗎？」。

這名網友在社群平台「Threads」表示，因新竹雨勢過大，決定叫車返家，起點為新竹市東區花園街、目的地為學府路，距離僅約2公里、車程約6分鐘，但APP預估車資竟顯示落在2萬5670元至3萬365元之間，讓他相當傻眼，直呼「外面只是下雨，不是下恐龍耶」。

貼文一出後，不少網友都看傻，紛紛表示「你的目的地是打美國嗎」、「新竹真的不要一直說自己是大城市，超幽默」、「新竹只要下雨，基本上是叫不到車」、「今天叫車，新店到內湖也是10萬，真的是傻眼」、「最近的加價倍數真的很扯」、「新竹計程車跟鬼一樣難叫」、「新竹真的要叫白牌」。

對此，業者也回應「目前該畫面問題已修復，未來將持續強化應用程式的維護，以提供更安心的叫車體驗。如有遇到車資異常問題，可聯繫24小時客服，將提供您最即時協助」。

事實上，近年不少民眾因不想自己開車找停車位，也不想在尖峰時段擠進大眾運輸，因此改搭計程車或透過叫車平台移動，讓街頭「小黃」與多元計程車數量大幅增加。本站曾報導，一名網友分享自己搭短程計程車，車程約5分鐘，車資100元，卻被司機「罵整路」，甚至脫口抱怨「早知道就不載了」。

對此，不少網友表示「短程被嫌棄」其實並不少見。有網友分享，自己也曾遇到司機一路抱怨距離太近，「沿途碎念到下車」，之後乾脆改用叫車App。也有人直言，現在許多乘客寧可使用Uber，因為平台有評分與申訴機制，司機態度相對收斂；也有人認為路邊攔車「風險高又難檢舉」，甚至有人表示自己之前懷孕要去產檢，卻被司機抱怨「早知道不載」的情況。

針對短程載客爭議，法規其實早有規定。依照《道路交通管理處罰條例》第38條，計程車駕駛若任意拒載或故意繞路，可處新台幣600至1200元罰鍰。台北市公共運輸處也提醒，若乘客遇到拒載、繞路或其他不當行為，最好記下車牌號碼、司機登記證、時間與地點等資訊，再向警方或相關單位反映。隨著叫車平台與計程車服務並存，如何提升服務品質、減少糾紛，也成為城市交通管理持續面對的課題。