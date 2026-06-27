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「台灣人其實很窮」？韓媒點出台灣困境 兩派網友掀論戰

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享韓國媒體的分析報導，指出台灣今年GDP成長率突破9%，創下近年新高，但消費者信心指數卻降至2023年以來低點，並以「富裕的台灣、貧困的台灣人」形容現況。示意圖／本報系資料照片
一名網友分享韓國媒體的分析報導，指出台灣今年GDP成長率突破9%，創下近年新高，但消費者信心指數卻降至2023年以來低點，並以「富裕的台灣、貧困的台灣人」形容現況。示意圖／本報系資料照片

近年台灣經濟持續成長，不過民眾對景氣的感受是否同步改善，始終是熱門話題。對此，一名網友分享韓國媒體的分析報導，指出台灣今年GDP成長率突破9%，創下近年新高，但消費者信心指數卻降至2023年以來低點，並以「富裕的台灣、貧困的台灣人」形容現況，引發網友熱烈討論。

這名網友在Dcard以「韓媒說台灣人其實很窮」為題，指出韓媒觀點認為，台灣整體經濟雖受惠於半導體產業蓬勃發展，以台積電等科技業帶動GDP大幅成長，但並非所有產業都能共享成果，像是服務業、傳統產業等多數受薪族群，對景氣回溫的感受相對有限，因此形成「K型經濟」現象。

這名網友進一步說明，報導也提到，台北房價所得比約達16倍，許多年輕人因房價高漲，只能選擇往蛋白區、蛋殼區居住，甚至形容「台灣就是韓國提前到來的未來」。

貼文一出後，不少網友都表示「物價一直漲，薪水還是差不多」、「科技業賺很多是真的，但其他產業根本沒跟上」、「GDP超過9%，只是那個少數產業賺來的，一般人真的無感」、「股市有賺的人越來越有錢，沒投資的人還是沒錢」、「確實啊！但一堆玻璃心的人不願意面對事實」、「很多人都在嫌物價，問題的點應該在房價和薪資差距」、「果然還是評論他國比較客觀」。

不過，也有部分網友持相反意見，指出「科技業繳了一堆稅，政府才能補貼各項建設」、「產業發展好，前景和就業機會都會增加」、「他們有肉吃，我們才有湯喝，不要太不滿」、「人口少的國家本來就要發展重點產業，不然怎麼跟大國競爭」。

本站曾報導，南韓韓民族新聞24日指出，台灣經濟憑藉人工智慧（AI）與半導體景氣之勢，進入16年來少見的高成長階段，但在全球最大晶圓代工企業台積電（TSMC）帶動的「富裕台灣」亮眼數據背後，台灣民眾仍承受高房價、低薪資與生活成本壓力，未普遍感受到經濟榮景。

報導指出，台灣經濟帳面上確實亮眼，主要受惠於AI需求激增帶動半導體產業發展。行政院主計總處數據顯示，今年第一季GDP年增14.55%，創48年來新高。然而，民眾感受與官方數據並不一致。台灣5月消費者信心指數降至62.08，卻創2023年1月以來新低。

這種落差在住房問題上尤其明顯。台灣年輕人將買不起房、只能住在城市外圍的地區稱為「蛋殼區」，如今不少人感嘆，別說買房，就連房租與通勤費都已成為沉重負擔。台北房價所得比高達16倍，高於英國倫敦、美國紐約等城市。

台灣人 台積電 韓國

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