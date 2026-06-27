「嘎哥護衛軍」內部對話曝光！蔡阿嘎認了：正確訊息要靠嘎家軍擴散

YouTuber蔡阿嘎近期因AI似顏繪被炎上的風波持續延燒，網路近日更流出疑似「嘎哥護衛軍GArmy」內部群組截圖，引發熱議。對此，蔡阿嘎透過IＧ限時動態回應，表示早在兩年前就曾公開招募「嘎哥護衛隊」，認為正確訊息本來就需要靠「嘎家軍」協助擴散，並反問「酸民能亂酸人，卻不能被出征？」認為這樣是雙標。

有網友在Threads貼出多張疑似「嘎哥護衛軍GArmy」群組對話，一名自稱「不用懷疑！林北嘎哥！」的成員發文要求全員展開反擊，並呼籲成員在Threads、臉書、Instagram及YouTube等平台轉貼影片，擴散所謂「正確訊息」，強調要「以正視聽」，正式全面反擊。另有流出的群組版規寫道，「嘎哥就是規則，不符紀律者，叫你滾就滾」、「GArmy出征寸草不生」，並稱「捍衛嘎哥、服從嘎哥」為最高指導原則。

蔡阿嘎日前因在日本找街頭畫家繪製2個兒子的似顏繪，同時使用AI生成似顏繪，並將兩者放上網讓網友投票比較，引發外界質疑對創作者不尊重。他事後拍片道歉，坦言這樣的比較方式，對藝術家及創作者而言是一種冒犯，並強調「人類的創作才是藝術的本質」，永遠不會被取代。

不過，事件隨後遭日本媒體「レコードチャイナ（Record China）」以「對日本畫家太失禮！」為題報導，不少台灣網友也批評「丟臉丟到國外」。蔡阿嘎則再拍片反擊，表示自己發布的3則限時動態並無不尊重街頭畫家的意思，最終投票結果也是畫家勝出，認為事件遭部分酸民斷章取義、惡意扭曲、無限上綱。

此外，蔡阿嘎查閱維基百科後指出，「レコードチャイナ（Record China）」是日本一家專門報導中華人民共和國相關新聞的日語網站，並稱其背後有中資贊助，在政治及外交議題上與中國政府觀點保持一致，因此直言「誰愛相信中國共產媒體報導，誰就去信！」他也懷疑自己遭「紅媒」鎖定，與過去曾公開表示「中國是敵國，要趕快回歸祖國中華民國」有關，並批評跟著起舞的人都是「中共同路人」。

蔡阿嘎回應「嘎哥護衛軍GArmy」內部群組截圖。圖／擷自蔡阿嘎IG

蔡阿嘎回應「嘎哥護衛軍GArmy」內部群組截圖。圖／擷自蔡阿嘎IG