日本夏天冰箱必備飲品是它 旅日10年網友解答：幾乎家家必備

每到夏天，不少人家中的冰箱都會準備一瓶瓶飲料隨時解渴，有網友好奇在Threads發問，指出台灣人最愛旅遊的國家「日本」，夏天也同樣酷熱，民眾家裡的冰箱真的會準備一壺麥茶嗎？貼文引來曾旅居日本10年的網友留言解答，並分享喝麥茶的好處。

這位曾在日本住了10年的網友表示，雖然不能說每個人、每一戶，但其實有麥茶的比例還是比較高，尤其到了夏天，喝麥茶真的好處多多，當中最棒的原因有三個：「零咖啡因、不傷胃」、「夏日防中暑神物」、「抗氧化、消水腫」。他說有些人喝含咖啡因的飲料會擔心晚上睡不著，但喝麥茶不會影響睡眠，小孩子、孕婦或胃比較敏感的人都可以放心喝。

此外，夏天容易大量流汗，而麥茶含有豐富的礦物質，所以補充麥茶比單喝純水更能幫身體鎖住水分和電解質。不僅如此，麥茶裡的成分能幫忙促進血液循環，對於吹冷氣容易浮腫的人能抗氧化和消水腫，是最佳的救援飲品。除了這三個好處以外，重點是麥茶的熱量幾乎是零，讓愛喝飲料又怕胖的人不用有罪惡感。

據《華人健康網》報導，在中醫理論中，適度飲用麥茶對人體有5大好處：消暑止渴、消水腫、幫助消化、消脂減肥、安心養神。雖然有不少好處，但坊間的麥茶使用的原料各有不同，有大麥、麥芽、小麥3大類型，雖然都被稱為麥茶，但具體的效用仍有些微的差異。中醫師建議，想要透過喝麥茶獲得這5大好處，絕對不能額外加糖，而且要常溫飲用，才不會保健不成，反增加身體負擔。