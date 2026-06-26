不怕曬？他好奇高雄女生為何夏天不撐傘 在地人曝真實原因

台灣的夏天酷熱難耐，不少女生外出都會撐陽傘來遮擋陽光，不過有網友好奇為何很多高雄的女生都不太撐傘，難道不怕曬傷嗎？貼文一出，不少南部人解釋主要原因是嫌麻煩。

原PO在Dcard以「高雄女生為什麼不撐傘」為題發文，他說日前端午連假回高雄，路上可以看到許多年輕女性在艷陽下不撐傘或不戴帽子，而且她們還不是不修邊幅的女生，讓原PO看了相當佩服，直呼太強大了。

貼文引起熱議，不少南部人直言出門還要帶傘很麻煩，「因為還要多帶一把傘麻煩」、「沒什麼，就是懶而已」、「懶啊，順便曬黑」、「因為這樣比較舒服，撐傘還要拿傘、戴帽子很熱」、「屏東人路過⋯嫁去彰化發現大家都會撐傘，回來屏東就不撐傘了，南部撐傘很奇怪，很懶也順便曬黑」、「因為習慣南部夏天了，走一小段路而已就不會撐傘，還要多帶一支傘很麻煩」。

其他人則表示，「防曬有擦，頂多外套吧」、「高雄人表示『因為我們騎車，只是走去牽車，等騎車時只會露出眼睛』」、「高雄女性的基因跟你想的不太一樣」、「我覺得曬一下太陽還好」。

據《元氣網》報導，食藥署提醒避免上午10時至下午3時暴露在陽光下，並搭配撐傘、戴帽子等物理性防曬。另外防曬產品也不是「一罐用到底」，日常散步、購物可選擇SPF15至30；陽光下輕鬆的戶外、休閒活動等，選擇係數較高及具有UVA防護功能的產品；烈日下與水上活動，選擇係數較高、 具有UVA防護及抗水功能的產品。