拆新襪子標籤不用拿剪刀 無印良品1設計秒解開網大讚：好實用

不少人買新襪子回家後，通常都會拿剪刀或美工刀來拆解標籤或吊牌，但有網友發現無印良品的襪子「暗藏玄機」，不需要拿任何工具就可以輕鬆拆掉標籤，不禁直呼實在太方便了。

這名女網友在Threads發文表示，以往襪子買回家後，第一件事就是找剪刀來剪標籤，有時候不小心還會把襪子剪出一個洞，但後來發現在無印良品買的襪子暗藏機關。她說只要翻到標籤最上面，找到一小截多出來的線頭，輕輕一拉把整條白線拉出來後，標籤就能輕鬆解開。

對於廠商完美的設計，原PO大讚直呼「活了幾十年，突然覺得自己以前像個傻子，快告訴我我不是最後一個知道的」。

貼文讓不少人大開眼界，「天啊！現在才知道，真的每次都在找剪刀」、「好實用」、「我也不知道耶，長知識了」、「原來…真的都在找剪刀欸，改天來注意一下」、「我都不挑有線頭的，原來是小秘招」。

但有網友直言這種設計不是每個品牌都有，「重點是很多襪子上還有塑膠勾勾，一樣要剪」、「各位，這只限無印良品」。

無印良品曾在Instagram官網分享拆解襪子標籤的影片，先翻到有線頭的那一面，然後將突出來的線頭輕輕一拉，線頭抽出後標籤就和襪子分離，最後就可以將標籤輕鬆取下，完全不需要使用到剪刀，這樣的設計也引來逾萬人按讚點閱。