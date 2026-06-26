同事把午餐廚餘冷藏！他開公司冰箱超震驚 網揭更完善做法

廚餘容易發臭、引來蚊蠅，怎麼處理最好呢？一名網友發文，稱他近期看到同事將午餐的廚餘包起來放進冰箱冷藏，讓他感到非常震驚。對此，有網友指出此方法能夠避免長果蠅，非常好用，但也建議如果放在公用冰箱還是用盒子裝比較好。

一名網友在Threads發文，表示近期看到同事將午餐的廚餘用塑膠袋包起來，再放到冰箱裡冷藏。此舉震驚了原PO，一問之下才知道，同事這麼做是因為放在冰箱不會發臭，也不用天天跑到地下室倒垃圾，而且真的有眾多同事認同此做法。原PO忍不住詢問網友：「廚餘放冰箱，是正常操作嗎？」

此文一出，有網友指出，廚餘放冰箱的確是很實用的做法，不僅不會發臭，也能避免長果蠅；不過如果打算放在公司的公用冰箱，還是建議買專門的塑膠盒裝，丟垃圾的時候再拿出來就好，觀感比直接包在塑膠袋裡好。也有網友提議用有顏色的袋子裝，不要讓別人看到裡面的物體，畢竟有些人看到廚餘會感到噁心。

除了塑膠盒、有顏色的袋子外，有網友提到可以用厚的夾鏈袋封住，有助阻隔氣味並阻止袋內的微生物汙染到冰箱其他食物，並指出原PO同事直接用塑膠袋包住，厚度太低不適合包廚餘，且食品保存最重要的是阻光與抗潮，尤其廚餘更要用一定厚度的袋子保存。

另有網友建議買「廚餘機」，最好是跟老闆或同事集資一起購買，畢竟辦公室的確很容易出現廚餘，例如早餐的吐司邊、午餐吃剩的骨頭菜渣、下午點心的雞排或蛋糕等等，買廚餘機不僅方便，還能使辦公室的環境更好。

但也有網友不能接受廚餘放在冰箱裡，表示如果打開公司冰箱看到一袋廚餘，會直接起雞皮疙瘩，況且原PO同事不是沒地方倒垃圾，只是懶惰不想跑地下室，非常不應該。

原PO最後總結，網友的論點分為衛生派、實用派、技術派與禮貌派，其中衛生派無法接受廚餘放冰箱；實用派認為不臭與不長蟲最重要；技術派建議放塑膠盒或夾鏈袋；禮貌派則重視共用空間的感受，並稱讚網友們都是「生活智慧王」。

去年台中梧棲曾發現非洲豬瘟，源頭與未經充分高溫蒸煮的廚餘餵豬有關。今年起廚餘新制上路，中央明文禁止家戶廚餘餵豬，各縣市也配合調整回收方式，其中雙北都不再區分生、熟廚餘，改為統一回收，只要瀝乾即可交付垃圾車廚餘桶。新北市環保局提醒，動物大骨、各類硬殼及生肉等皆不屬於廚餘範圍，須使用專用垃圾袋以一般垃圾丟棄，否則得處最高新台幣6000元以下罰鍰。