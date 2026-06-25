她好奇「白包為何不像紅包整包賣」 網友留言超地獄

台灣人在遇到婚喪喜慶時都會包紅包或白包來代表自己的一點心意與祝福，但有一名女網友發現超商賣的紅包、白包數量各有不同，紅包都是一疊疊地賣，反觀白包都是單一個販售，讓她不解到底為什麼？

原PO在Threads發文提出疑問，表示看到便利商店賣的紅包都是一包數個甚至十多個一起賣，但白包卻是採單個販售，好奇「真的是因為白包只會包出去一包嗎？」

貼文一出，不少人紛紛吐槽，「除非一家人整整齊齊或是滅九族，不然沒人想買一疊白包」、「我就問什麼時候能夠讓妳一次包3到6個白包？」、「因為沒人希望常常會用到」、「誰家骨灰罈一次買一箱的」、「會買到一疊的，也沒親朋好友了吧」、「妳想買一打比較便宜是不是？」、「除非妳有死亡筆記本，那可以考慮買量販版」。

還有網友解釋，「雖然我家是雜貨店不是便利商店，但是也是紅包一包一包賣，白包一張一張賣，這是我們的善意，我們希望這個東西大家都能少用，不希望讓大家覺得買了放著用得到」。

其實現在的超商服務多元，有些特殊地點的超商販賣的物品更是讓人大開眼界。之前曾有網友透露在超商除了可以買到蔬菜水果、紅包、租賃契約等等物品，就連白包也有賣，甚至設立在殯儀館的超商連金紙、金童玉女也有賣，讓人看了嘖嘖稱奇。