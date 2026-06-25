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蒸粽子前先做1動作「真的不黏粽葉」 一票人點讚：超實用冷知識

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友分享蒸粽子前先用水清洗，蒸熟後米粒比較不容易黏在粽葉上。 示意圖／AI生成
有網友分享蒸粽子前先用水清洗，蒸熟後米粒比較不容易黏在粽葉上。 示意圖／AI生成

一名女網友近日在社群平台分享生活小撇步，表示日前滑Threads時看到有人建議，冷凍肉粽從冰箱取出後，放入電鍋或蒸籠加熱前先用清水沖一下，蒸熟後拆開粽葉時就比較不容易沾黏。

原PO抱著實驗精神親自嘗試，沒想到效果出乎意料地好，蒸好的肉粽果然沒有黏在粽葉上，讓她開心直呼終於能吃到「完整的肉粽」，也感謝網友分享實用技巧。貼文曝光後，不少人也留言表示長知識，準備下次加熱肉粽時試試看。

貼文獲得不少人按讚認同，「我今天有試，真的不黏」、「這招我用超多年了，所以看到很多人PO說用杯子的方法，我想說怎麼沒人知道沖水不黏粽葉」、「我還有50顆肉粽在冰箱，現在學到了」、「原來有這一招喔，打開粽子真的黏得好難處理，感謝分享，這也是一個好知識」、「下次試試，上次吃有夠黏」、「這招幫肉粽洗冷水澡的冷知識真的超實用」。

也有網友提供其他方式，「上次也有看到脆友這樣說，沖完水，在盤裡多放一個杯子（碗）放電鍋蒸，試過之後，發現真的不黏，就像剛煮好」、「前幾天用一個碗放一顆冷凍肉粽不拆葉子，加水淹過肉粽一半，把肉粽滾一滾沾水一圈，包上保鮮膜，整個進去微波600w 3.5分鐘，軟硬度剛好也不黏葉子」、「前一天先冷藏退冰，也沒有黏在粽葉上」。

還有人指出會黏的通常是南部粽，因為南部粽都是生糯米包裹餡料再下水煮熟，口感濕潤軟糯也比較黏，而北部粽是先把米和餡料炒熟再包裹並蒸熟，口感粒粒分明，「北部粽好像比較不會有這問題」、「妳有用南部粽試嗎？北部粽本來就不黏」。

粽子 端午節

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