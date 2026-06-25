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招牌拆到只剩「Carre」…家樂福改名倒數 網見1細節不捨：要告別才發現

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享住家附近門市的最新變化，只見熟悉的招牌已開始拆卸，畫面曝光後立刻掀起熱烈討論。threads@exposure520
一名網友分享住家附近門市的最新變化，只見熟悉的招牌已開始拆卸，畫面曝光後立刻掀起熱烈討論。threads@exposure520

家樂福沿用多年的品牌名稱即將於7月1日正式告別台灣市場，改名作業進入最後階段，也讓不少人感到相當不捨。隨著各地門市陸續展開招牌更新與拆除工程，近日就有一名網友在Threads分享住家附近門市的最新變化，只見熟悉的招牌已開始拆卸，畫面曝光後立刻掀起熱烈討論，不少人直呼彷彿正在見證「一個時代的落幕」。

原PO貼出家樂福桃園經國店的照片，表示門市外觀已開始進行招牌拆除作業，原本醒目的「家樂福」字樣逐步被移除，就連英文品牌標誌也已拆除大半，只剩下部分字母仍留在外牆上。原PO感嘆，看起來品牌更名已經不是傳聞，而是真的進入最後階段，並向這個陪伴台灣消費者多年的量販品牌道別。貼文發布後迅速吸引大批網友朝聖，許多人也開始分享自己所在地區門市的變化。

不少留言都流露出濃厚的懷舊情緒，有網友坦言「我以後還是會叫家樂福」，認為這個名稱早已深植人心；也有人感慨「又一個熟悉品牌成為歷史」，直言從小逛到大的賣場即將換上新招牌，多少有些不習慣。還有民眾特地趁著天氣晴朗時到門市拍照留念，希望把最後的模樣保存在手機裡。另一方面，也有部分網友較理性看待，指出家樂福原本就是法國品牌商標，若授權合作結束，自然無法繼續沿用名稱。

除了改名話題外，還有不少網友討論起家樂福招牌上的設計細節。有人表示，直到準備告別時才發現「福」字右下角的「田」其實藏著一張笑臉，引發許多人驚呼原來多年來都沒注意到。也有網友分享，從小看到這個標誌就覺得像是在對顧客微笑，如今重新回頭細看，更增添幾分回憶。此外，網路上也出現許多關於新名稱的創意提案，從諧音梗到懷舊風格都有支持者，品牌更名已成為近期熱門話題之一。

至於家樂福未來將以什麼新名稱與消費者見面，也持續受到外界關注。根據《經濟日報》報導，儘管統一集團至今尚未正式公布新品牌名稱，但近期市場已掀起一波「猜名大戰」，從「康達盛通」、「樂家康」到近期曝光的「萬家福」等名稱陸續浮上檯面，但相關消息目前仍未獲官方證實。

家樂福

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