日本超市上架「台灣芒果神祕部位」網看呆 內行狂讚：我的童年回憶

每到夏季台灣芒果總能掀起搶購熱潮，不僅深受國內消費者喜愛，也吸引許多外國旅客專程品嘗。然而，近日卻有一名日本網友在社群平台「X」分享自己在當地超市發現的特殊商品，竟然是來自台灣的「芒果籽」，而且還被獨立包裝販售，引發不少網友熱烈討論。

原PO貼出照片表示，自己第一次在日本超市看到如此特別的商品。從照片可見，包裝上標示為台灣產芒果，內容物並非一般果肉切塊，而是將芒果去肉後剩下的果核部位單獨包裝販售，每份售價150日圓（約新台幣30元）。雖然果肉所剩不多，甚至仍保留果皮，但原PO透露自己已經吃完，認為份量不多卻「甜甜的很好吃」，讓他留下深刻印象。

貼文曝光後，引發不少日本網友熱議。有人好奇詢問，芒果核的正確吃法是否要「豪邁地吮吸」中間的果肉；原PO則回應，自己家裡一直都是這樣吃，但常常吃得果汁四處飛濺，因此也很好奇有沒有更優雅的食用方式。也有網友直言：「那不是幾乎只剩果核了嗎？」認為實際能吃到的果肉相當有限。不過原PO表示，雖然附著在果核上的果肉不多，但依然十分香甜。此外，他還透露近期將前往台灣旅遊，打算趁機大啖當地新鮮芒果。

這則貼文後續也被轉發到社群平台Dcard，引起台灣網友關注。部分人認為，靠近果核的那圈果肉其實才是芒果「最精華的部位」，香氣和甜度往往更加濃郁，因此看到販售芒果籽並不意外，甚至笑稱「懂吃的人都知道那塊最好吃」。還有人分享童年回憶，表示小時候切完芒果後，總會搶著啃果核。也有網友聯想到近年流行的「芒狗」，認為吃完後還能留下種子變成「芒果核寶寶」，相當有趣。

不過，也有另一派網友抱持不同看法。有民眾認為芒果核附近果肉太少，「吃這個不如直接買芒果」，還有人表示啃食時容易卡牙縫，汁也常滴得到處都是。部分人則認為，日本超市此舉可能是出於減少食材浪費的考量，將原本可能被丟棄的部位重新利用販售，概念有些類似販售雞架或邊角食材，在兼顧食物價值的同時，也滿足部分消費者對特殊口感的喜愛。

台灣芒果近年在海外市場持續受到關注。根據本站報導，台灣愛文芒果今年成功外銷法國及英國，其中更首度進入法國高檔百貨通路販售，市場反應相當熱烈。農業部表示，在法國市場獲得好評後，德國、荷蘭及義大利等國也陸續出現合作洽詢，顯示台灣芒果在歐洲市場的能見度正持續提升。