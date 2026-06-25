快訊

特助工作包山包海挨轟…劉伊心開4.5萬月薪徵到人了 應徵者曝光

下游鄉鎮繃緊神經…花蓮堰塞湖蓄水量已達百萬噸 估最快明下午發紅色警戒

並非個案！華銀3分行挪用9客戶462萬元 金管會開罰800萬

《鐵拳教育》台詞是真的！南韓為大考英聽 全國機場停止起降半小時

聯合新聞網／ 綜合報導
旅遊達人布萊N透露，韓國在大學考試英文聽力測驗時，全國的機場通通停止起降約半小時，目的就是為了不影響學子考試。圖為仁川機場。 路透
旅遊達人布萊N透露，韓國在大學考試英文聽力測驗時，全國的機場通通停止起降約半小時，目的就是為了不影響學子考試。圖為仁川機場。 路透

韓劇《鐵拳教育》在多個國家爆紅，除了劇情內容、人物角色引起不少討論以外，劇中的台詞也受到關注。旅遊達人布萊N表示，當中有一句台詞「韓國可是會為了學測聽力測驗，連飛機都不惜攔下的國家」，在現實生活中可是真實發生，為了讓大考的學生不被干擾，當天韓國全國的機場通通停止起降約半小時。

布萊N在臉書粉專寫道，這句台詞在戲中或許只是被輕輕帶過，但這並不是比喻，反而是真實情況。他解釋韓國每年的大學入學考試，在考英文聽力測驗時，為了不影響學生考試，包括仁川機場在內的全國所有機場，飛機都全面停止起降，可見得在韓國考大學真的是一件大事。

有網友補充表示，考試這天韓國還有一連串配套措施，例如：企業、公家機關上班時間延後一小時，避免早高峰塞車、噪音；大型工地、市場高噪音作業暫停；軍隊暫停坦克、戰機演習；地鐵、公車加開班次，讓考生順利抵達考場；救護車、警車行經考區會減速、不鳴笛。

貼文也讓不少人看了很驚訝，「韓國升學壓力超大」、「當初看到這句好奇到底是不是真的？」、「連小學生都會延後上學時間，為了讓路給考生們，我女兒他們學校去年上學時間延後1小時，那天就是考生最大」、「就停半小時，所有航空公司都把時間算進去了，所以不會形成誤點」、「台灣大考旁邊還有在施工的，喇叭聲、救護車鳴笛聲都沒在控管的」、「台灣多益考試被場外噪音干擾很常見，遇到只能自認倒楣」。

鐵拳教育 韓國 機場 南韓 英文

延伸閱讀

【專家之眼】「鐵拳教育」引回響 期待「校園包青天」？

《鐵拳教育》夯翻天！老師1理由喊「完全不想看」 原因曝光同行狂點頭

《鐵拳教育》只是夢幻爽劇？國一女兒揪盲點「覺得噁心」 網認：現實辦不到

老師拒看「鐵拳教育」理由好心酸 同業曝班級追劇 感受到學生轉變

相關新聞

《鐵拳教育》台詞是真的！南韓為大考英聽 全國機場停止起降半小時

韓劇《鐵拳教育》在多個國家爆紅，除了劇情內容、人物角色引起不少討論以外，劇中的台詞也受到關注。旅遊達人布萊N表示，當中有一句台詞「韓國可是會為了學測聽力測驗，連飛機都不惜攔下的國家」，在現實生活中可是真實發生，為了讓大考的學生不被干擾，當天韓國全國的機場通通停止起降約半小時。

日本超市上架「台灣芒果神祕部位」網看呆 內行狂讚：我的童年回憶

每到夏季台灣芒果總能掀起搶購熱潮，不僅深受國內消費者喜愛，也吸引許多外國旅客專程品嘗，近年來台灣芒果外銷表現亮眼，也成功拓展至歐洲市場。然而，近日卻有一名日本網友在社群平台「X」分享自己在當地超市發現的特殊商品，竟然是來自台灣的「芒果籽」，而且還被獨立包裝販售，引發不少網友熱烈討論。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。