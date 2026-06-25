《鐵拳教育》台詞是真的！南韓為大考英聽 全國機場停止起降半小時

韓劇《鐵拳教育》在多個國家爆紅，除了劇情內容、人物角色引起不少討論以外，劇中的台詞也受到關注。旅遊達人布萊N表示，當中有一句台詞「韓國可是會為了學測聽力測驗，連飛機都不惜攔下的國家」，在現實生活中可是真實發生，為了讓大考的學生不被干擾，當天韓國全國的機場通通停止起降約半小時。

布萊N在臉書粉專寫道，這句台詞在戲中或許只是被輕輕帶過，但這並不是比喻，反而是真實情況。他解釋韓國每年的大學入學考試，在考英文聽力測驗時，為了不影響學生考試，包括仁川機場在內的全國所有機場，飛機都全面停止起降，可見得在韓國考大學真的是一件大事。

有網友補充表示，考試這天韓國還有一連串配套措施，例如：企業、公家機關上班時間延後一小時，避免早高峰塞車、噪音；大型工地、市場高噪音作業暫停；軍隊暫停坦克、戰機演習；地鐵、公車加開班次，讓考生順利抵達考場；救護車、警車行經考區會減速、不鳴笛。

貼文也讓不少人看了很驚訝，「韓國升學壓力超大」、「當初看到這句好奇到底是不是真的？」、「連小學生都會延後上學時間，為了讓路給考生們，我女兒他們學校去年上學時間延後1小時，那天就是考生最大」、「就停半小時，所有航空公司都把時間算進去了，所以不會形成誤點」、「台灣大考旁邊還有在施工的，喇叭聲、救護車鳴笛聲都沒在控管的」、「台灣多益考試被場外噪音干擾很常見，遇到只能自認倒楣」。