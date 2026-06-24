北車2間台鐵便當「僅1間排爆」 內行曝差別：圈內默認最好吃

有網友近日在台北車站捕捉到有趣畫面，現場兩間同樣販售台鐵便當的門市，卻出現明顯人潮落差，一邊大排長龍、另一邊相對冷清，引發熱議。貼文曝光後迅速吸引超過5千人按讚討論，隨後有網友解釋，左側的「台北夢工場」由七堵餐旅負責營運，右側「台鐵便當舖1號店」則為台北餐旅經營，兩者風味略有差異，其中七堵餐旅的便當更被不少老饕認為是圈內公認的美味首選。

台北車站一樓西3門設有兩間台鐵便當門市，分別為「台北夢工場」與「台鐵便當舖1號店」，兩者皆有販售台鐵便當。不過近日有網友在Threads上發文指出，現場出現明顯人潮分布不均的情況，同樣販售便當的兩家店，卻呈現一邊大排長龍、另一邊顧客相對稀少的對比，引發不少人好奇差異原因。

該貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，不少人留言表示「左邊售罄才買右邊」、「台北人很實際的，好吃的就是排隊」，也有人分享自身經驗稱「原來有分喔！但高雄好像也沒其他選擇就是了」、「很久沒去台北車站了，我都買左邊的，右邊那間是新開的吧」，甚至有人驚訝表示「原來我一直買錯家」，也有網友補充「我比較推樓下的高鐵便當，比台鐵便當好吃」，討論焦點延伸至不同通路便當的口味差異。

也有內行人進一步說明，兩家台鐵便當的供應來源其實不同，「左邊是七堵餐廳做的，右邊是樓上台北餐廳做的。風味不太一樣，我個人偏好七堵的柔軟滷排骨」、「左邊七堵餐旅的門市，圈子裡默認最好吃的廚房」、「左邊七堵餐廳做的排骨便當，排骨跟滷蛋滷得比較入味，右邊台北餐廳好吃的是照燒雞丁，可惜已不復賣了」，點出兩邊口味與招牌菜色的差異。

也有不少網友力推七堵站販售的台鐵便當，「我以前沒注意過台鐵便當有什麼差別，直到吃過一次七堵的驚為天人」、「七堵車站我的首選是宜蘭風味便當，賣完才會吃排骨」，更有老饕直言「七堵的雞腿超好吃」，甚至有人回憶不同餐廳的經典滋味，「最懷念花蓮餐廳做的，但過了宜蘭買不到，CP值最高是七堵站，百吃不膩」，展現對七堵餐旅便當的高度評價與偏好。