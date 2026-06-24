海外網路訂房隱形陷阱！達人實測揭貨幣價差真相：選台幣更便宜

旅遊粉專「不奇而遇」發文指出，常有網友建議訂海外飯店時，要把「顯示貨幣」調成當地幣別，例如訂韓國飯店就選韓幣，這是因為訂房系統條款提到，若「顯示貨幣」與「收費貨幣」不同，可能會產生最高5%的額外差價。為了驗證這個說法，粉專親自進行實測。

粉專強調，實測過程非常嚴謹，使用同一張台灣信用卡，預訂同一天、同一家釜山飯店的相同房型與付款條件，僅切換訂房系統的顯示貨幣。實測結果顯示，當貨幣設為台幣時，最終扣款金額為NT2,458，但當切換為顯示韓幣₩119,128並使用同一張卡付款，最後扣款金額竟然變成 NT2,481，反而比選當地貨幣便宜了23元。

為了確認不是個案，粉專換了另外兩家釜山飯店再次測試，結果依然相同，顯示台幣都比韓幣便宜約1%。他分析這可能與系統使用的匯率，以及台灣信用卡實際刷卡的匯率落差有關。有時候直接顯示台幣的換算結果，反而比透過銀行將韓幣換成台幣更划算。因此，網路上流傳「選當地貨幣一定最便宜」的觀點，在實測下並不一定完全正確。

雖然幣別選錯可能差1%，但粉專強調「真正的魔鬼細節」在於系統的「延後付款」。提醒大家若選擇延後付款，被多收3-5%費用的機率極高，因為延後付款並非當下扣款，而是等到付款日才結算，這段期間若匯率變動，或系統在付款日重新換算價格，扣款金額往往會飆高。

粉專也分享，自己曾因選用延後付款，導致最後被多收了約4%的費用，因此建議大家不要盲目聽信網路傳聞，最準確的方法是在付款前多花一分鐘比價。手動切換台幣與當地貨幣，直接查看付款頁面的最終總金額，尤其是預訂價格較高的飯店時，簡單的切換比價可能幫你省下幾百甚至上千元。