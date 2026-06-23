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他不解下飛機衝第一差在哪？ 常客點關鍵：海關多排3小時起跳

聯合新聞網／ 綜合報導
每次飛機剛降落、機艙門都還沒開啟，走道上往往塞滿準備搶著下機的旅客。示意圖／ingimage
每次飛機剛降落、機艙門都還沒開啟，走道上往往塞滿準備搶著下機的旅客。示意圖／ingimage

每次飛機剛降落、機艙門都還沒開啟，走道上往往塞滿準備搶著下機的旅客。近日，有網友發文笑稱，許多人下機快步往前衝，但在行李轉盤前仍得繼續等待，直言「機場最公平的地方不是海關，是行李轉盤」。不料，文章卻引發常客與資深領隊集體點出盲點，指出若能「早到一步」其實差很多。

原PO在文中指出，下飛機衝第一的人，最後還是要在轉盤前相見，呼籲民眾不用每次都搞得像奧運決賽。然而有網友崩潰表示，許多國際機場時常面臨多架大型班機同時降落的「飛機海」狀況，同班機排第一個跟排最後一個，在入國審查窗口可能就相差了40到50分鐘；若倒楣遇上前方有大型旅行團耍天兵或沒準備好系統，大排長龍卡關2、3個小時的案例屢見不鮮。

資深旅客直言：「在慢慢走的路上，只要隔壁免稅區又來一台大飛機的人，後面就有得等了！」搶先出關，行李早就整齊在轉盤旁等著你，絕對能提早半小時以上搭到地鐵。

除了躲避海關人龍，也有旅客指出，「提早抵達行李轉盤，是為了降低行李被亂拿的機率！」市面上如無印良品或知名品牌的純黑、全銀色行李箱能見度極高，機場內有太多完全不核對行李條、甚至連自己箱子長怎樣都記不清楚的「目小（眼殘）路人」。因此，唯有早一步在轉盤旁「死守盯梢」，確保自己的大箱子第一時間落地，才是出國防呆的最高指導原則。

此外，不少商務客與特權階級旅客出面吐槽，原PO的「轉盤最公平定律」直接忽略了沒有托運行李的「背包客」以及手持「航空公司高卡」或搭乘商務艙的頂級客群。高卡常客直言，商務艙與高階會員的行李一律掛有「優先標籤（Priority）」，會由地勤人員最先推上轉盤，加上本身無托運或早已辦妥電子通關的旅客，下機衝第一就能在15分鐘內光速離開機場，直接把眾人拋在後頭。

機場 海關 行李 行李條 行李箱 隨身行李 入境人數

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