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日妻隨手丟發票 台灣丈夫心痛「垃圾桶撈回近10張」：這可是我的一千萬

聯合新聞網／ 綜合報導
統一發票。聯合報系資料照
統一發票。聯合報系資料照

投資達人阿格力日前在社群分享夫妻生活趣事，透露與日本籍妻子「櫻花妹祥子Shoko」結婚6年，原以為生活習慣早已磨合得差不多，沒想到一個「丟發票」的小動作，仍讓他感到相當心痛，無奈嘆「這可是我的一千萬啊」。

阿格力貼出一張多張超商電子發票證明聯的照片，數張發票被整理放在桌上。他表示，許多人可能以為夫妻結婚多年後，生活差異都已適應，但大家不知道「日本人把發票丟垃圾桶」對台灣人來說有多心痛，因為在台灣，發票不只可記帳，還有機會對中統一發票獎金。他從垃圾桶又撈出快10張發票，無奈嘆「這可是我的一千萬啊，就這樣被丟垃圾桶」。

貼文曝光後，不少網友有感，「太扯了吧，這我接受不了」、「怪不得常常有中千萬沒人領」、「這可是小確幸啊」，也有人笑說，外國人真的很難理解「因為日本沒有發票兌獎這事」、「你才是她的一千萬」，更有網友建議「載具跟小桶子都要準備」。

事實上，統一發票千萬大獎沒人領的情況並不少見。財政部賦稅署6月初統計，自2011年起截至今年1至2月期，1000萬元特別獎累計已開出1264張，其中957張已兌領，有307張未領，當中303張已逾期，獎金等同充公，相當於平均每4張就有1張沒人領，財政部近年幾乎每期都會發布「尋找千萬得主」訊息。

統一發票 夫妻

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