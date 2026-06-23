Bra Top一穿就鬆？ UQ前店員揭「正確穿法」：學會這招15年不沾妝

夏天是許多女性穿著「Bra Top（帶胸墊罩杯背心）」的旺季，不僅清爽還能免去內衣鋼圈的束縛。近日，一名網友驚呼自己逛服飾店時才從店員口中得知，Bra Top背心的正確穿法竟然是「由下往上穿」，貼文一出，短時間內迅速超過72萬次瀏覽，更釣出不少前店員與服飾專家親自揭密其背後的設計真相。

原PO發文表示，日前前往連鎖日牌服飾店Uniqlo購物結帳時，店員熱心與她分享，Bra Top背心最正規的穿法是如同穿內褲或洋裝一樣，「雙腳先踏入，由下往上拉到胸口」。原PO震驚之餘也補充，店員解釋這種穿法可以完美避開臉部彩妝，讓精心畫好的妝容絕對不會因為套頭而沾染、蹭髒衣領，大讚這穿法十分聰明。

貼文曝光後，女性網友紛紛留言驚呼：「真假！我每次都是從上面硬塞」、「我一直都是從上往下，脫的時候也往下脫欸！」不少資深日牌愛好者也現身「考古」，指出約在10、15年前Uniqlo剛進台灣時，知名模特兒水原希子代言就曾大力宣傳這項「由下往上穿」的技巧。

然而，這項看似標準的「官方穿法」，卻引發部分「梨形身材」者集體抗議。由於亞洲女性普遍擁有豐滿的臀部或屬於下半身肥胖身材，不少苦主無奈吐槽直言：「這設計根本是當女人沒屁股！」「我的臀圍101公分，如果從腳套進去，Bra Top 應該會直接卡在大腿爆掉」、「屁股過得去的話，上到胸口早就完全鬆掉了，它可能會以為我的肚子是胸部而停在那裡。」

一名曾經從事產後塑身衣教學的專業人員精闢分析指出，以人體工學來說，「人類的肩膀是硬的骨頭，而屁股是軟的肉」。當你從頭往下套時，若領口或肩帶卡在骨頭上，往往會動彈不得、只能硬拉，長期下來很容易將領口、肩帶的彈性直接撐壞；反之，若從腳下往上穿，雖然屁股比較寬，但透過雙腿交叉、身體扭一扭的技巧，軟肉其實可以順利通過，這也是運動內衣與泳衣維持衣服壽命的常見技巧。

雖然由下往上穿確實能保護背心比較不會鬆塌變形，但專家與前員工也紛紛出面緩頰，強調衣服的穿法「本來就沒有絕對標準答案」。如果本身下半身曲線較為豐腴、或是穿著削肩款、坦克背心時發現極度卡關，大可不必為難自己。衡量自身體型、看肩寬還是臀寬哪個相對窄就從哪邊進去，選擇最舒服、最直覺的方式穿脫，才不會為了一句官方建議，反而先把新買的衣服給扯壞。