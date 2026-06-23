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世足賽無聊？鄉民點破國人不瘋足球原因：被「一習慣」洗腦

聯合新聞網／ 綜合報導
體育達人分析，足球在台灣缺乏扎根的土壤與場地，且因國際排名不足、沒有具代表性的本土球星，導致多數民眾平時極少接觸。（美聯社）
體育達人分析，足球在台灣缺乏扎根的土壤與場地，且因國際排名不足、沒有具代表性的本土球星，導致多數民眾平時極少接觸。（美聯社）

四年一度的國際頂級足球賽事世足賽總能掀起全球狂熱，然而這股「足球瘋」在台灣卻似乎總是熱度不均。近日，一名網友在PTT拋出疑問，好奇為何許多台灣人總嫌足球「步調慢、很無聊」？貼文曝光後，過來人紛紛點破台灣人的「運動收視心理學」，直言這與看不懂規則或有沒有運動土壤有著極大關聯。

這名網友發文指出，足球在世界上是當之無愧的「運動之王」，場上22名球員在90分鐘內的戰術配合、空間流動與細緻攻防，充滿競技藝術。但許多台灣人卻總是看不下去，嫌棄節奏拖沓。

這番話引來許多資深體育迷共鳴，點出台灣與歐美文化最大的差異在於「對得分頻率的耐性」。網友分析，台灣近年最普及的運動如羽球、桌球、籃球或排球，幾乎是「每分鐘甚至每10秒都在得分」，這種即時反饋能快速帶動觀眾的多巴胺與刺激感。反觀足球往往在長達一個半小時的膠著、傳球、擺鐵桶陣與散步中度過，甚至最後以0:0或1:0收場，「看Highlight就好，整場真的在浪費時間」。

除了比賽本身節奏，「缺乏情感投射的土壤」更是足球在台灣淪為小圈圈的核心痛點。鄉民一針見血地指出：「台灣的國球是『贏球』，只有會贏的球才熱血。」

內行網友分析，棒球在台灣之所以能引發全民瘋狂，是因為有王建民、陳金鋒等指標性旅外球星，亦或是能在國際賽與美日韓強權抗衡的「台灣隊」作為愛國情緒的出口。相較之下，台灣足球在國際足總（FIFA）的排名長年偏後，本土聯賽「台企甲」入場人數甚至經常不到500人，日常生活中也幾乎沒有學校設有正規足球場，多數人從小到大連球都沒踢過，「既然自己沒碰過、國際賽又沒台灣隊可吹，自然沒有理由強迫自己去熱愛一個不認識的老外職足。」

此外，轉播與娛樂文化的改變也分蝕了足球的觀賽動機。大批鄉民笑稱，台灣職棒與職籃近年高度發展「啦啦隊經濟」，將運動賽事包裝成大型娛樂秀，沒進球、投手戰時還能看女孩跳舞，但足球畫面拉得極小、球員人影細微，且沒有花哨的應援，甚至常出現被戲稱為「奧斯卡影帝」的受傷假摔、拖時間，大大破壞了觀看體驗。

再加上歐洲頂級聯賽（如英超、歐冠）的黃金開踢時間多在台灣的深夜或半夜，近年大型盃賽更逐漸轉向付費體育頻道獨佔，拉高了收視門檻。種種環境、文化與習慣的交互作用下，也難怪對多數台灣民眾而言，除非遇到世界盃爭冠等世紀大戰，否則在日常生活中，足球真的很難擺脫「無聊折返跑」的刻板印象。

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