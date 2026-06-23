台灣人超會殺鳳梨 日本網友見這幕驚呼：根本職人等級

台灣素有「水果王國」的美譽，每年3至7月正值鳳梨的盛產季節，其酸甜多汁的滋味不僅深受在地人喜愛，也是許多國際觀光客訪台時指名必嚐的消暑聖品。近日，有日本旅客分享了一段在台灣水果攤買現切鳳梨的影片，畫面中老闆全程手指完全沒碰觸到金黃色的果肉，讓日本網友紛紛大讚台灣傳統攤商的衛生意識，直呼「好感度又暴增了！」

一名日本網友在Threads發文指出，自己近日來台觀光，在路邊水果攤挑選了一顆現切鳳梨。原PO拉近鏡頭記錄老闆的俐落刀工，意外發現老闆在用鋼刀削去帶刺外皮的過程中，刻意在底部保留了「最後一塊果皮」不削掉。

這塊殘留的果皮，正好成了老闆手部施力的天然隔離墊。只見老闆單手托著果皮，將鳳梨靈巧地轉向、滑入透明塑膠袋內，在果肉被袋子安全包覆的最後一刻，才揮刀將那塊殘留的墊手果皮俐落削斷。這種利用果皮當安全隔離、全程「手肉分離」的貼心細節，讓原PO大受震撼，讚嘆台灣攤商在極度講求衛生的日本客眼中，簡直是超級加分。

影片曝光後，至今已吸引逾34萬人次瀏覽，大批日本網友紛紛表示：「這把刀不僅利得驚人，老闆連這種不起眼的衛生小細節都做得太棒了」、「看到老闆全程戴口罩、手指完全沒玷污到果肉，吃起來非常安心」、「在台灣買的現切鳳梨真的驚為天人，連中間硬硬的鳳梨芯都甜到像蜂蜜，非常美味！」

不少台灣網友看完也笑稱「這只是台灣水果店店員必備的基礎檢定考吧」、「自己在家殺鳳梨又刺又麻煩，在台灣我們都習慣請店員幫忙殺好，快速又省心。」

不過，部分觀察敏銳的網友指出，該名業者在最後將鳳梨裝袋時，沒有先將塑膠袋翻面再裝入，而是直接將暴露在空氣外層、可能沾染灰塵的塑膠袋面拿來接觸鳳梨果肉。「塑膠袋外層沒翻面耶，我看到這幕潔癖症差點發作」、「雖然老闆手沒碰到，但塑膠袋外層其實摸過很多東西」、「如果是高手，其實可以直接留著頂部的綠頭當把手抓，等整顆削完裝袋後，最後一刀把頭切掉，這樣連最後一塊皮都不會用到，更順手衛生。」