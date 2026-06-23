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新北1老街沒人逛？他見大樓笑喊「名字有問題」：難怪掰掰

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，自己前往新北鶯歌老街時，發現人潮竟然相當冷清，還看到一棟名為「鶯歌88」的商業大樓，讓他聯想到諧音「掰掰」，笑稱可能是名字取得不好。示意圖／報系資料照
一名網友分享，自己前往新北鶯歌老街時，發現人潮竟然相當冷清，還看到一棟名為「鶯歌88」的商業大樓，讓他聯想到諧音「掰掰」，笑稱可能是名字取得不好。示意圖／報系資料照

端午連假期間不少民眾都把握假期出遊，不過，一名網友分享，自己前往新北鶯歌老街時，發現人潮竟然相當冷清，還看到一棟名為「鶯歌88」的商業大樓，讓他聯想到諧音「掰掰」，笑稱可能是名字取得不好。貼文一出後，引起廣大網友熱議

這名網友在社群平台「Threads」表示，端午連假到鶯歌老街遊玩，發現街上人潮相當稀少，與過去假日人擠人的印象落差不小，整體氛圍顯得有些冷清，即便用餐結束後繼續閒逛，老街的人流依舊不見起色。

這名網友進一步說明，途中發現一棟名為「鶯歌88」的商業大樓，不但大門緊閉，外牆還高掛出租布條，讓他忍不住開玩笑表示，「88」剛好與「掰掰」諧音，直呼這棟大樓名字可能取得不太吉利。

貼文一出後，不少網友都表示「鶯歌老街人潮，在假日與平日，已經沒有很大的差別了」、「鶯歌老街真的不行了」、「鶯歌老街早就名存實亡了」、「最廢的老街無誤」、「真的沒什麼好逛的，2月去了一次很失望」、「我上周去覺得幾乎每間店都長一樣，沒有人去也很合理，台灣的老街好像都會走向這種毀滅境界」、「賣的東西千篇一律，有的復古雜貨店裡面還一堆簡體字玩具」、「很無聊，感覺賣的都是批發商品，去一次很失望浪費時間」。

事實上，不只鶯歌老街，連知名景點淡水老街人潮也越來越少。本站曾報導，一名網友分享，近期淡水老街人潮少了很多，完全不像10年前水洩不通的樣子，直言「以前要排隊的霜淇淋，現在沒人排了，旁邊取代的是夾娃娃機店」，好奇淡水老街是怎沒落的？

對此，不少網友都表示「誰要去淡水曬太陽，人都躲到賣場、百貨、室內遊樂好嗎」、「老街上班超過10年，就一成不變，沒在規劃更新，整條街就只賣那幾樣，久了就沒人了，現在人都去對岸八里了」、「老實說，對岸的八里比較符合踏青的設計」、「夜市有的其他地方都有，名產也能網購」、「萬年不變的小吃，去兩三次就膩了」。

不過，也有網友持相反意見，指出「太熱，傍晚以後人會多」、「才15點誰會選這時間出來？」、「這條是金色水岸，非老街」、「沒落？人多到爆，擠死了好嗎？你不能故意在特定時間去拍某個角落，然後就高興的上網PO文帶風向」、「這邊不是鬧區吧，老街在另一邊」、「明明人就超多，一堆人還排隊搭船」。

老街 鶯歌 連假

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