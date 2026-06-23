他不解月薪5萬卻天天叫外送 過來人曝優點：超划算

外送平台普及後，許多人都習慣透過手機點餐。對此，一名網友分享，許多月薪約5、6萬元的上班族，明明收入不算特別高，卻願意經常花200多元叫外送，讓他相當不解。貼文曝光後，引發大批網友分享自己的消費觀。

這名網友在社群平台「Threads」表示，近期觀察到不少上班族薪資大約落在5至6萬元，但點外送時卻毫不手軟，一份餐點加上平台價差、外送費及服務費後，常常超過200元，不理解為何大家願意負擔較高的外送成本，讓他直言「明明一樣的東西，自己走出去買省好多」。

貼文一出後，不少網友不認同原PO的看法，「不是每個上班族，上班到一半都能出去買東西的吧」、「好累或者很熱或下雨就叫外送」、「我同事妹也賺5萬多，中午常叫外送，追星、出國看演唱會，她說『花錢買快樂，怎麼了嗎？』」、「他自己高興就好，不會月底沒錢還跟你借錢比較重要」、「存那一點點也過不了想要的生活，先爽再說」。

此外，也有網友回應，「月薪5萬換算時薪大約300元，花半小時就是150元，用外送多加120我也是賺」、「如果都是開車，那外送很划算，油錢加停車大概就多100元」、「34度高溫加紫外線，還不會有騎車意外，這些都讓外送員承擔了」。

事實上，跑外送似乎也沒這麼好賺。本站曾報導，一名網友分享，自己跑外送6小時、一共20張訂單，僅賺取953.56元的收入，經換算，1小時收入不到160元，甚至比每小時基本工資190元還低。

對此，不少過來人也分享自己經驗，「認真覺得，外送真的只適合當兼職，小弟也是剛入坑1個月左右，跑下來的心得就是賺點零用錢還可以，但是要靠這個生活就算了」、「我時薪落在130元到200元之間，我現在餐期下來，1天5到7小時吧，賺個600元到1千」、「我這邊也是慘（10小時1065元）」、「我昨晚2小時也是300多元」。

不過，也有網友有不同看法，「有時候是運氣問題（5小時2063元）」、「建議桃園跑晚上就好，我跑八德時薪可以到300，不過也只有短短幾個小時，我覺得這樣就夠了」。