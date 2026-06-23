看一場世足賽多燒錢？台灣球迷飛美朝聖曝開銷：被資本鐵拳教育了

風靡全世界的世足賽正進行到小組賽第二輪，不少球迷為了替支持的球隊加油，不惜砸下重金前往美國、加拿大或墨西哥觀賽。一名台灣球迷發文，曬出自己專程去美國達拉斯觀賞日本對上荷蘭隊比賽的花費，包含機票、球票、住宿與其他雜支，不算購物的情況下，總共約花了台幣9萬元，並以親身經驗提供建議，「保留機票彈性」才有機會觀賞其餘比賽。

一名支持日本隊的台灣球迷在Threads發文，表示他規劃4天3夜的世足行程，專程飛去美國達拉斯，觀賞小組賽日本對決荷蘭的比賽。

原PO透露自己住在市中心、交通方式選擇搭乘大眾運輸與Uber，看球以外的時間就逛市區、享用當地美食與購買伴手禮。這4天來的所有花費，包括從台北飛達拉斯的機票台幣4.8萬元、門票2.6萬元、住宿1萬元、旅行授權電子系統和保險費共3千元、交通2千元、飲食約4千到5千元，不含購物，總開銷約9萬元。

原PO坦言，因為門票價格浮動較大，在買票時吃了一些苦頭，感嘆「被資本主義鐵拳教育了」。他也建議如果想去看球，「機票一定要保留彈性」，當時他沒預料到美國住房價崩盤，從原本的2萬9千元變成1萬元，按理說可以多留一天看英格蘭對上克羅埃西亞的比賽，無奈沒保留機票彈性，留下了遺憾。

此文一出，一名網友建議透過「重訂住宿」的方式爭取更低的房價，但這屆世界盃黃牛的票價浮動實在太大了，荷蘭隊的比賽他幸運買到一張台幣8400元的門票、在最低點賣出一張台幣9千元的突尼西亞門票，還錯過瑞典隊一張台幣1.2萬元的門票，現在票價已漲到3萬以上。

該網友感嘆，買世足賽的門票就像買股票一樣，「真的很扯」，很懷念前一屆的卡達世界盃，不僅官方會統一票價，且後續住宿出問題也會主動退還所有費用。他精闢形容，美國是「沒錢就別碎念」，卡達則是「你人來就好」，兩地舉辦世足賽的方式形成鮮明反差。

針對世足賽的票價爭議，國際足球總會（FIFA）主席英凡提諾（Gianni Infantino）強調，儘管本屆部分門票高達3萬美元（約新台幣95萬元）以上，但票價設定合乎標準；在引發外界批評後，主辦單位也已推出少量的60美元（約新台幣1900元）門票。他表示：「我們60美元的入場票價，是美國所有體育賽事季後賽中最低的入場價格。」