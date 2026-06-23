汶汶遭攻擊 他批球團「戀愛感行銷」：養出一群虛實不分私生飯

中信兄弟啦啦隊成員「汶汶」，近日參加棚拍活動遭許姓男子持水果刀攻擊頸部，啦啦隊的安全議題成為網友討論的焦點。一名網友發文，將責任歸咎在球團的「戀愛感行銷」之上，他認為行銷方式模糊啦啦隊和粉絲的界線，才會養出侵犯成員生活的「私生飯」，他呼籲球團應還給球迷純粹的體育競技，才能保障啦啦隊的安全。

汶汶遭粉絲攻擊引發社會關注，衛福部心理健康司司長陳柏熹表示，應將焦點放在暴力行為本身及風險管理，而非將精神疾病與犯罪簡單連結，以免造成汙名化，他強調，並非所有「私生飯」都具有犯罪傾向，更不能因為一個人是狂熱粉絲，就預設其必然會傷害他人，須依個案具體行為判斷。

一名網友在Threads發文，表示就汶汶遭到攻擊的事件而言，球團的「戀愛式行銷」問題很大。他認為近年來球迷進場不僅是為了看球，更是和啦啦隊進行「虛擬戀愛遊戲」，球團透過販賣周邊產品的方式，模糊了啦啦隊和粉絲之間的界線，不僅剝奪球迷的觀賽體驗，還養出一群無法分清虛擬與現實的「私生飯」。

原PO指出，那些狂熱粉絲會花費大量金錢購買周邊產品，誤把其當成實質伴侶間的籌碼，當粉絲投入時間金錢又沒有回報時，就容易產生偏激的舉動，例如跟蹤、騷擾甚至攻擊等等，「這是血淋淋的社會治安問題」。

原PO批評，球團為了賺錢讓啦啦隊身處在危險之中，「無異於在刀口上舔血」，他呼籲球團把純粹的棒球比賽還給球迷，更要在粉絲與啦啦隊之間拉開安全距離。他強調，商業的利益不應該凌駕於女孩們的安全之上。

此文一出，有網友認為啦啦隊被攻擊的事件是個人問題，「不用直接扣帽子」，因為不僅是啦啦隊，明星或藝人也會被騷擾。他身為20年資深球迷，曾經歷過假球事件，度過了很長一段職棒的低谷期，因此並不反對球團的行銷手法，這起事件比較像是社會問題。

更有網友指出，私生飯的現象無論球團有沒有刻意行銷都會出現。6月初他去大巨蛋看球，在台北住了3天，就看到某些統一獅的球迷為了等球員，在飯店外面蹲到接近晚上12點。他認為，如果真的不想行銷乾脆不要售票關起來打就好，那些心理狀況有問題的人，無論有沒有行銷都會做出過激的事情，而正常的人會抓好自己與啦啦隊的距離，不用「因噎廢食」。