兒童餐也含酒精！他怒批日式餐廳未標示 網點名關鍵調味料：很難避開

為了不浪費多餘的食物，許多家長到餐廳用餐時會為孩子點兒童餐。一名網友發文，提到他到一間連鎖日式定食餐廳吃飯時，詢問店員哪種餐點沒含酒精，店員推薦點兒童餐，但點完後，又說兒童餐裡的高湯其實有酒精，讓他很生氣。他表示希望台灣的餐廳能明確標示出哪些餐點有含酒精，避免讓小孩或孕婦誤食。

一位網友在Threads發文，表示近日他到高雄一間連鎖日式定食餐廳用餐，因為事先知道這間餐廳的湯中都有含酒精，所以在點餐時不斷詢問店員究竟哪些餐點不含酒精。店員指出，幾乎所有餐點都有，建議他點兒童餐，沒想到他點完餐後，店員又改口說兒童餐的高湯裡也有酒精，如果真的要改成沒有酒精的版本就比較沒味道。

原PO質疑，他已經明確表明自己不要吃含有酒精的餐點了，結果特意點的兒童餐還是有酒精，而且菜單上也未明確標註。「這是資訊揭露的問題」，原PO指出，不僅小孩不能吃含有酒精的食物，孕婦、某些宗教人士也不能喝酒，因此建議大家在餐廳點餐前，務必問清楚店員，避免誤食。

原PO補充，他並不是妖魔化某些餐廳，更沒有針對日式料理，他在意的是假如他沒有詢問，那些小孩的家長、孕婦或酒精過敏者就不知道食物中含有酒精。因此希望餐廳應該要在菜單上、或是消費者點餐前明確告知，再由消費者決定是否要吃，「是否擁有完整的資訊」是消費者最在意的。

有網友推測，餐點中含酒，可能是「本味醂」導致，此調味料在製作過程中就會含有酒精，傳統日式料理都離不開它，店員的回答已經很誠實，且了解餐點特性，但日本人將本味醂視為常見的調料，因此很少會標示出來。

該網友建議，如果真的介意的話，民眾在懷孕期間就不要吃日式料理，包括壽喜燒或壽司，在家做菜也不要使用本味醂調味，而是使用味醂風調味料較為安全。

事實上，味醂中的酒精濃度依據不同種類而有差異，傳統的調味料是糯米與米麴釀造的，濃度約在14%到15%，而市售的味醂風調味料是用糖水與人工調味料製作，濃度不到1%。

即使原PO呼籲餐廳應明確標明有酒精的餐點，但也有網友認為很多外食製作過程或多或少都會使用酒精，像味醂這種微量的酒精其實不用過多擔心，而且連吃水果也有機會在嘴裡產生酒精，不用那麼敏感，如果真的介意的話在家自己煮最安全。

消基會指出，含酒精食品管理上，台灣0.5%以上稱為含酒精飲料，0.5%以下是食品；日本以1%為界線，以上稱為含酒精飲料，1%以下就須標示在食品添加物裡；歐盟則以1.2%為界，1.2%到0.05%者，稱為低酒精飲料，酒精已經被分離掉的產品，酒精濃度不超過0.05%者，才能稱為無酒精飲料。消基會曾呼籲下修食品酒精含量標準，訂定0.05%為標準，嚴格保護青少年健康。