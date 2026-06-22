生日搭飛機易升等？前地勤揭殘酷現實：這2張卡才是關鍵

許多人出國旅遊時，常會幻想如果正逢自己生日當天搭飛機，會不會獲得航空公司給予的「隱藏版壽星福利」？有航空業界前地勤現身潑冷水，點破殘酷現實：生日絕非升等的通行證。每班飛機有數百名乘客，碰上壽星根本不稀奇，想坐進商務艙，掌握在手裡的「兩大指標」才是真正關鍵。

一名網友在Threads發文提問：「生日當天搭飛機真的比較容易被升等嗎？」他好奇在特殊的日子裡，航空公司的電腦系統會不會主動跳出驚喜。然而，大批旅行者紛紛表示：「醒醒吧！試過幾次生日當天搭機，別說商務艙了，連一句生日快樂都沒聽到」、「不要亂想，在飛機上什麼都沒有，通常是到飯店後才收到卡片跟紅白酒。」

此外，也有不少航空業內行人與退役地勤直言：「作為一個前地勤回答你，如果你不是高級會員的話，一般都沒有可能。」更有網友精闢指出，以一架大客機動輒300多人來看，統計上平均每班飛機都會遇到有一名乘客當天生日，這在航空公司眼中其實一點都不稀奇，如果每位壽星都升等，商務艙早就客滿了。

據了解，航空公司系統會嚴格依照「航空公司高卡」或「航空聯盟高卡」這兩張高階會員卡的星級等第依序往下遞補，民眾若不是購買最低價的清倉特惠票、且早已提早完成網路報到，加上現場穿著整潔、對地勤談吐有禮貌，才有可能在艙位爆滿時脫穎而出，成為座艙升等的「天選之子」。

另外，也有人分享自己搭乘頂級的新加坡航空時，雖然沒有換艙位，但空服員卻在萬呎高空中驚喜送上特製的生日蛋糕、小熊玩偶與手寫生日卡片，讓該趟旅程成為一輩子難忘的回憶。專家也建議，民眾如果真的很想在生日當天在機上過節，不妨在購票或訂餐時，提前向航空公司詢問或預訂「生日蛋糕」等加值服務，主動出擊，才不會讓滿腔期待在機艙內落空。