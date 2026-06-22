三媽臭臭鍋頻喊漲一鍋逼近200元 網推2大替代品牌：CP值完勝

近年受通膨浪潮席捲，台灣外食餐飲物價頻頻調漲，就連過往主打百元平價的國民美食也逐漸高不可攀。近日，一名網友發文直指連鎖平價小火鍋始祖「三媽臭臭鍋」近年來的漲價速度令人咋舌，引發熱議，不少小火鍋愛好者紛紛點名其他極具競爭力的連鎖品牌，大讚其高CP值的自助吧服務早已完勝萬年不變的三媽。

該名網友以「為什麼三媽臭臭鍋可以通膨這麼快？」為題在PTT發文，表示最近大眾高度關注台灣原物料物價上漲，這讓他聯想到近年來只要一喊通膨就大動作調價的「三媽臭臭鍋」。原PO調出歷史數據指出，三媽大腸臭臭鍋在2022年時每鍋全面調漲20元，從130元一舉攀升至150元；不料到了2026年的今天，部分品項竟然再度調漲20元，直接飆到一鍋170元的歷史新高。

原PO質疑，尤其在選擇外帶或外送時，消費者明明無法在現場享用到冰淇淋、白飯吃到飽及吹冷氣等店內福利，卻仍得被迫支付一模一樣的高昂價格，直言：「大概再沒多久，就可以看到一鍋200元了，反正高所得族群也吃得起。」

貼文曝光後迅速勾起大批資深老饕的集體共鳴，許多人哀號回憶「小時候吃一鍋才80到90元」，更有不少外帶苦主現身附和，直點痛點表示：「外帶打包回家倒進碗裡，根本跟一碗80元的鍋燒意麵差不多，料少得心酸」、「以前漲價就算了，現在是內容物還嚴重縮水，倒出來全是湯。」

也有部分理性的餐飲業內行網友出面緩頰，認為平價火鍋店屬於高度依賴大量工讀生與計時人員的勞力密集產業，如今工時時薪大漲，人事成本早已成為店家最大負擔。此外，許多黃金地段的店租與房價在這三年間大幅攀升，餐飲業者往往只能將租金壓力轉嫁至消費者荷包。

不過，多數小火鍋愛好者認為，三媽最大的致命傷並非漲價，而是「缺乏市場競爭力」。網友分析，三媽大多維持傳統的火鍋料與冷凍肉，部分店鋪甚至連自助吧、第二碗白飯都要另外加價。

反觀市面上如雨後春筍般冒出的精緻小火鍋品牌，同樣維持在170至180元上下的價位，卻普遍提供免費的無限白飯、主食、碳酸飲料、爆米花甚至雙色霜淇淋吃到飽。大批鄉民因此強力推薦替代方案：「現在都改吃六扇門或億品鍋了，反正價格差不多，自助吧直接完勝」、「六扇門平日下午還不限時間，內用環境乾淨太多」、「想吃原肉跟好品質的直接選石二鍋或王品旗下的12MINI，環境衛生有保證。」