水庫蓄水竟能破100%？內行網友揭密 地底「水源捷運」護台供水

台灣中南部在今年梅雨季前陷入缺水危機，全台水庫水情備受關注，而這波梅雨也助各水庫大進補。不過一名網友在Threads上貼出一張「用數據看台灣」的截圖，好奇提問「不懂就問…為什麼水庫蓄水量可以破100%？」圖中顯示新竹寶山水庫的蓄水量竟然達到「101.5%」，這奇特現象立刻引發網友熱議。有網友幽默回應，「有去買過思樂冰嗎」、「你肯定沒去水庫實際看過，滿水位再上去還有空間」。

針對這項疑惑，也有內行網友現身說法，指出這其實與工程設計的防護機制有關。他解釋，任何工程都會有25-40%的「安全係數」，並舉例「比如電梯承重可以達到1400kg，但它會告訴你限重1000kg，怕的就是操到極限導致意外。」因此，水庫設計有安全係數也是正常現象，超過100%代表已經達到管理上的滿水位，必須考慮是否洩洪，但並非代表會立即產生危險。

除了工程原理，更有網友提到這背後其實有著政府的大型基礎建設支援，感嘆道「感謝政府珍珠串計畫，把通常不缺水的北部水往中部送」，點出這不只是單一水庫的蓄水問題，更涉及全台水源調度。

經濟部也曾在Threads官方平台進一步說明，人沒有辦法三天不喝水，因此相關工程「能夠提早一天就是一天」。目前從南到北，包含板新、桃竹、曾文南化等聯通管線皆已啟用。去年6月至今，全國聯通管網更已成功調度支援超過5.2億噸的水量！這些地底救命水路正是來自串接全國水源的「珍珠串計畫」，透過眾人的默默守護，讓台灣的供水韌性大幅提升。

面對這幾天的連日豪大雨，供應大高雄地區用水的高屏溪原水濁度一度飆升破萬，超過淨水場處理範圍。此時正是透過「南化－高屏聯通管」每日最大支援約39萬噸水源，配合伏流水備援，才讓高雄用水穩定。經濟部強調，將持續推動珍珠串計畫，利用聯通管打造「水源捷運」，載著水去上班，實現「哪裡有需要，就送到哪裡」的目標。