切西瓜汁液橫流黏TT？達人教4步驟神切法：吃得優雅不狼狽

夏天最療癒的事情之一，莫過於大口吃著冰冰涼涼的西瓜。不過，不少人切西瓜時總會遇到同樣困擾，不但切成小塊得花上不少時間，砧板、刀子流溢著西瓜汁，拿起來吃還容易滴得到處都是，吃到最後雙手黏答答，讓人忍不住直呼麻煩。生活達人陳映如近日就分享一個簡單處理方式，不必逐塊分切，也能吃得優雅又方便。

她表示，只要稍微改變切法，就能兼顧美觀與實用。切完後，每一小塊西瓜都能直接從果皮處拿起，不僅減少沾手，也不容易滴汁，保留西瓜清爽多汁的口感，特別適合炎熱夏天與家人朋友一起分享。陳映如分享的四步驟如下：

一、西瓜先從中間對切 二、將切面朝下放在砧板上 三、切出網格狀 四、完成！

吃的時候只要從西瓜皮那端拿起來，每一小格都能輕鬆取下，不沾手、不狼狽，還能保持西瓜清爽多汁。她說，這個夏天吃西瓜的小技巧，可以分享給每一位愛吃西瓜的人。

西瓜這麼大顆，很多人可能無法一次吃完。最近網路上流傳一個保存妙招，有人在切半西瓜的果肉上放一顆小番茄，再覆蓋保鮮膜冷藏，據說能避免保鮮膜直接貼住果肉、減少出水，一名網友在Threads分享這種做法，影片吸引近180萬人次瀏覽。

不少網友認為，小番茄的作用可能是避免保鮮膜貼附果肉，減少毛細作用導致西瓜汁滲出，也有人表示曾在韓國水果攤看過類似做法。不過，也有民眾抱持保留態度，認為小番茄若經手部碰觸，表面可能帶有細菌，直接接觸西瓜切面反而增加污染風險，加上台灣夏季高溫潮濕，保存食物仍應以衛生安全為優先。