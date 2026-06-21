陸客團重啟赴日驚傳「見光死」下架？ 5月人數慘跌6成 林氏璧籲：快把握黃金期

中日外交關係持續緊繃，先前中國大陸政府一度大動作限制民間赴日旅行團，近日外媒卻傳出中方可能於下（7）月重啟赴日團體旅遊。不料消息剛曝光，隨即又爆出大陸大型國營旅行社緊急將相關旅遊產品全面下架的羅生門。對此，日本旅遊達人林氏璧分析指出，從日本官方最新公布的觀光數據來看，根本看不出陸客有回流跡象，他更語重心長地提醒台灣旅客，務必把握「11月日本機場退稅新制上路前」以及「日圓甜甜價」的雙重黃金時機。

林氏璧日前於臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」轉發外媒報導，內容宣稱大陸政府正採取「默許」態度，準備重啟赴日旅行團，甚至有民營業者指稱自5月起已陸續有零星團體出發。然而，這項消息在大陸內部引發高度關注後，各大國營旅行社卻在短時間內無預警將所有赴日旅遊產品「切除下架」，政策走向再度陷入迷霧。面對這種一日三變的局勢，林氏璧也忍不住在粉專直呼：「這是一種見光死嗎？」

為了驗證傳言的真實性，林氏璧更進一步調出日本政府觀光局（JNTO）最新公布的5月訪日外國人統計數據。數據顯示，5月份赴日的大陸旅客人數非但沒有增加，反而比去（2025）年同期暴跌了60.4%，整個月僅剩31萬3,000人次，與去年的79萬人次相比出現嚴重的斷崖式滑坡。

林氏璧精闢分析，相較於前幾個月約50%出頭的降幅，5月份的跌幅直接衝破六成，是繼今年1月之後最慘澹的月份。他直言，從這份血淋淋的實際數字來看，外媒所謂「民營旅行社自5月以來陸續出團、赴日旅遊逐步擴大」的說法根本完全不攻自破，現實中完全看不出成效。

這場「陸客是否回流」的風波，也意外引發大批台灣網友與準旅客的集體焦慮。不少計畫在年末赴日賞楓、滑雪的台灣網友紛紛留言祈禱：「拜託旅行團先不要解封，想享受高品質的日本旅遊」、「沒有大批團客的日本旅遊體驗真的太美好了」。

對此，林氏璧給予台灣自由行旅客非常務實的策略建議。他強調，不論大陸旅行團最終是否解禁，老話一句，「11月機場退稅上路前，日幣甜甜價之下：還請各位務必多加把握遊日黃金時間。」 由於日本即將全面改革免稅制度，未來旅客可能得在機場面臨繁瑣的「先付稅、後退稅」排隊流程，因此搶在新制落實與國際團客大舉湧入前的這段空窗期出發，才是最聰明、最能兼顧荷包與旅遊品質的解方。