吃不完的西瓜這樣包？中間放一顆小番茄 網點頭：在南韓也看過

夏天西瓜吃不完，許多人會包上保鮮膜放進冰箱，不過最近網路上流傳一個神奇做法，在切半的西瓜果肉上放一顆小番茄，再覆蓋保鮮膜冷藏，據稱可以避免保鮮膜直接貼住果肉、減少出水，連韓國水果攤也被目擊這樣處理。這個奇妙畫面曝光後，引發大批網友熱議，也讓不少人好奇，小番茄真的有這麼神嗎？

一名網友昨（20日）在Threads分享，爸爸切完西瓜後，準備把吃不完的部分包上保鮮膜放進冰箱，他立刻提醒：「要放番茄在西瓜上。」爸爸雖然聽得滿頭問號，仍照著做，讓原PO忍不住笑說，這是早上滑Threads時看到的新知識。

貼文曝光後，吸引超過158萬人次瀏覽，不少網友紛紛留言討論，「這我在韓國看到水果攤也是這麼用」、「應該是這樣保鮮膜才不會黏在西瓜肉上」、「保鮮膜也不建議直接接觸食材」、「可能是防止保鮮膜產生毛細作用（液體沿著細小縫隙被吸附、擴散的現象），導致西瓜汁一直滲出來」。

不過，也有人對這種做法抱持懷疑態度，認為小番茄若經過手部碰觸，表面可能沾有細菌，直接放在西瓜切面上，反而可能汙染果肉；也有人提醒，台灣夏天氣溫高、濕度也高，食物保存更要注意衛生，不見得適合照這種包法。

對於這個做法，也有瓜農表示，這一招連瓜農都不知道。一般來說，切開後的西瓜只要接觸空氣，就比較容易氧化，表層顏色可能變得更紅，也比較可能出現微酸味，因此通常仍建議用保鮮膜包好、冷藏保存，若冰過後要再食用，也可以削掉表層薄薄一層，避免吃到風味已經改變的部分。

至於為什麼要把小番茄放在西瓜上再包膜，該名瓜農則笑說，自己比較能接受的說法，是為了避免西瓜被客人亂戳。因為真的有不少人會按壓切片西瓜表層，小番茄或許不是保鮮神器，而是防止西瓜被「試手感」的小道具。