春水堂情侶鬧翻！茶湯會跟風行銷挨批「檢討女方」 官方火速發聲明滅火

日前有民眾在知名連鎖茶餐廳「春水堂」用餐時，目擊一對情侶因消費金額引發口角。據悉，男方不滿女方點了滿桌餐點、總計花費約700元「太貴」，直言不如去吃鍋貼，導致女方被指責至落淚。對此，春水堂同集團旗下手搖飲品牌「茶湯會」順應時事發文行銷，卻因套餐命名惹議，遭到大批網友批評。官方隨後緊急下架貼文並公開道歉。

茶湯會日前於Threads發佈貼文，以「春水堂老大」指名推薦為由，分享兩套總價不超過700元的餐點組合。內容分別包含「溫潤花系」（小杯珍珠奶茶、功夫麵、黃金香酥雞）以及「清新花系」（小杯檸檬蘆薈凍飲、手工素麵線、茶香高麗菜）。然而，文末提及「男友不要氣的套餐組合」之字眼，隨即引發反彈。

部分網友質疑，該篇貼文的切入角度形同站在男方立場說話，變相要求女方配合縮減預算以安撫男方情緒，因而湧入留言批評：「搞錯消費主力的下場」、「會主動走進春水堂的客群多數是女性，結果品牌卻選擇安撫男性」、「怎麼不是推出『女生不要氣』的組合？」。不過，市場上也有理性聲音指出，情侶吵架的原始網路爆料僅為片面資訊，現場真實狀況大眾無從得知，品牌僅是嘗試操作時事諧音梗，無須過度解讀。

面對社群輿論發酵，茶湯會官方也正式發布致歉聲明。坦言前一篇貼文因內容企劃與文字表達不夠周全，導致茶友產生不舒服的感受與誤解，對此表達誠摯歉意，並已在第一時間將該爭議貼文下架。

官方在聲明中特別強調，母集團春水堂始終珍視並支持的立場是：無論性別、不論點餐多寡，每個人都應該在毫無壓力的情況下，在餐桌上好好享受美食，「想怎麼吃就怎麼吃」。茶湯會表示，本次事件已讓團隊深刻省思，承諾未來在社群內容企劃上將秉持更嚴謹的審查標準，並感謝每一位願意分享真實想法的消費者。