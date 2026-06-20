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出國5天冷氣沒關！她一開門「直接麻掉」 過來人曝慘痛經驗

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，自己出國5天返家時，開門發現冷氣竟然沒關，當場嚇到崩潰。示意圖／聯合報系資料照片
一名網友分享，自己出國5天返家時，開門發現冷氣竟然沒關，當場嚇到崩潰。示意圖／聯合報系資料照片

不少人出遠門前，都會反覆確認家中電器是否已關閉，就怕回來發生意外或電費暴增。一名網友分享，自己出國5天返家時，開門發現冷氣竟然沒關，當場嚇到崩潰。貼文曝光後，也釣出不少過來人分享類似經驗。

這名網友在社群平台「Threads」表示，自己近期出國5天後回到家，一打開門就看到冷氣還在運轉，讓他直呼「打開家門看到這幕直接全身麻掉」。

貼文一出後，不少網友都表示「還好啦！變頻的很省電，打開家門看到水管爆管才會心碎」、「窗戶有關的話，五天應該不用300」、「我曾經出門2週沒關，結果電費只增加100多，好神奇」、「別怕，我一次開三台，現在人在飛機上」、「看到你這篇，我趕緊看冷氣的APP，我來日本第八天了，客廳冷氣也沒關，氣死！」、「還好啦，冷氣沒有開開關關反而省錢」。

不過，也有網友分享自身經驗，指出「有一年帶孩子出國6天，兒子發現沒水，結果沒把水龍頭關起來，當月水費好幾千，天然瓦斯費也爆增，幸好沒出事，不然就不是花錢能解決的」、「我出國回家發現家中鑰匙不見，結果是還插在門上，我根本沒鎖門就出國」、「我是冰箱沒關好、檯燈忘了關、廚餘忘了丟、烏龜爬出來逛大街…」、「水管爆掉真的比較可怕，水費曾經16000路過」。

冷氣有許多功能，開錯恐讓你的電費爆表。本站曾報導，一名網友分享，自己使用的是變頻冷氣，因為家中有養貓，冷氣從來都不關，每月電費差不多是3000元左右。某次發現冷氣有除溼功能，開了也夠涼，改成整天都開著除溼，最後帳單電費竟從3000元變成10600元，讓他當場傻眼。

對此，不少網友都表示「除濕基本上壓縮機不會停一直打」、「因為除濕的邏輯就是把溫度打得更低才會凝結到空氣水分子」、「7,000多塊的學費，夠你買一台國○牌的除濕機了」、「我們也是誤開除濕都沒發現，電費直接變1萬3」。

冰箱 冷氣 電費

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