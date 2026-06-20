阿嬤去Buffet「只吃沙拉炒飯湯」！過來人揭真相：高級大人日常

不少人吃Buffet時，都希望能把高價食材吃好吃滿，牛排、海鮮、生魚片幾乎成為必拿選項。不過，一名網友分享，近期在自助餐廳發現有個獨自用餐的阿嬤，全程只吃沙拉、炒飯和喝湯，與一般人努力「吃回本」的模式截然不同。

這名網友在社群平台「Threads」表示，近期到自助餐廳用餐時，注意到角落有位阿嬤獨自吃飯，她的餐盤裡大多是沙拉、炒飯等較為簡單的食物，偶爾再搭配熱湯，看起來相當悠閒自在。

這名網友說明，原以為來吃Buffet的人多少都會想多吃一些高單價食材，因此看到阿嬤的選擇後感到十分好奇，不明白為何花了同樣的餐費，卻沒有優先挑選大家認為較划算的餐點？

貼文一出後，不少網友都表示「天母漢來海港城一堆這樣的阿公阿嬤」、「還有只吃水果的，吃完就閃的阿婆」、「以前在漢神巨蛋海港，有位阿伯每天到，都是只吃一兩盤就走而且還會給小費，人家真的是來吃飯的」、「我還看過，就一個人安靜坐在那吃，拿本書，跟幾杯咖啡蛋糕，就在那看完整本書」、「以前上閤屋也遇過，晚餐時間800多塊，貴婦阿姨進來只喝了味噌湯、吃一點壽司就走了」。

此外，也有網友回應「我們吃的是回本，他們吃的是基本」、「你們的大餐，阿嬤的日常」、「希望自己有天也能成為單純為了享受美食，而去吃吃到飽的人」、「你如果去問那位阿嬤為何一人來吃，8成會得到，就近不貴選擇多的答案」、「財富自由」、「這才是高級大人」。

對於到「吃到飽」餐廳消費，不少人都有「必須吃回本」的印象，一名網友分享在吃buffet時，看到炸蝦的旁邊寫著「每人每次限取3隻」，連服務人員都會在一旁提醒，讓他相當好奇「為什麼這麼多人愛吃炸蝦？」。

對此，不少網友都表示「蝦子=貴的刻板印象」、「因為一般日式料理店，炸蝦很貴啊，對不吃生魚片的人來說是最方便的海鮮」、「外面好像沒什麼在賣炸蝦單點的，而且會被歸為日式會貴很多」、「炸蝦／生魚片，就是buffet必拿的啊」、「一盒大隻海虎蝦大概1000，可以去吃到飽狂吃很開心」、「因為外面單賣的炸蝦貴鬆鬆」、「限制你才會覺得賺到啊，隨便拿不就很LOW」。

不過，也有部分網友持相反意見，覺得炸蝦CP值不高，回應「傻子，吃炸蝦一半都是炸麵粉」、「根本就是炸麵皮+一小隻白蝦」、「傻子才拿炸蝦」、「炸蝦不是都在吃麵粉嗎，愛吃就麵粉裹到厚讓他們吃」、「裹粉超膩，吃個3~4條就不想吃了，失去味覺」。