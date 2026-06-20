每個人的阿嬤都會包粽子！她突冒1疑問 網答案一致：有錢就好

端午節有不少家庭都會準備粽子應景，而在許多人的印象中，家中長輩尤其是阿嬤，似乎總有一手包粽子的好手藝。不過，一名女網友好奇，如果未來自己當了阿嬤，卻完全不會包粽子該怎麼辦？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在社群平台「Threads」表示，端午節期間看到許多人分享自家包粽子的照片，讓她發現身邊不少人的阿嬤似乎都很擅長包粽子，讓她相當好奇，若未來輪到自己當阿嬤時，卻不會包粽子怎麼辦？

貼文一出後，不少網友笑回「到那時候會包粽子的那一批人就投胎回來了」、「妳把阿嬤的粽子冰3、40年，到時候拿出來給孫子，也是阿嬤的粽子」、「以前我阿嬤也焦慮過，事實證明是她多慮了，我媽至今沒有當上阿嬤」、「原來這個能力不會在我50歲的時候自己啟動嗎？」、「我會叫孫子吃雞胸肉維持身材」、「等妳當阿嬤的時候，粽子可能已經用3D列印了」。

也有人表示，「跟別人的阿嬤買粽子」、「早上去市場買」、「懂得買好吃的粽子就好了！」、「沒關係，阿嬤有錢，拿錢去買就好」、「妳有錢就能當個請人包好粽的優雅阿嬤了！看你孫子喜歡吃北部粽、南部粽、甜粽⋯都沒問題」。

至於買回來的粽子該如何覆熱？除了電鍋外，也可使用微波爐。本站曾報導，一名網友分享，自己會利用微波爐來加熱，當粽子從冰箱拿出來後，在表面包裹著一層沾濕的廚房紙巾，放入微波爐用中火加熱3到4分鐘即可，內餡就會熟透且不會太硬。

對此，不少網友都表示「第一次看到這個覺得怎麼可能，實際試過真的差很多」、「我一直都是用濕廚房紙巾蓋住便當盒進微波，粽子的濕潤程度跟新煮好的一樣」、「我包子也都這樣微波」、「我也是用這種方式加熱，很方便」、「濕的紙巾包地瓜、馬鈴薯，微波也可以很快熟喔」。

此外，也有網友分享自身經驗，回應「竹葉沖點水就好，根本不用廚房紙巾跟衛生紙」、「我都在微波爐內放一杯水，這樣不用包廚房紙巾粽子也不會乾唷」、「我都冷凍直接沖水微波，2分鐘2次，很方便」；更有過來人認為電鍋還是最方便，「大同電鍋最方便了」、「家裡只有電鍋，冷凍丟進去，洗完澡、吹完頭髮，粽子就可以吃了」、「因喜歡電鍋一蒸好，蓋子掀開撲鼻的粽子香」。