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另類吃法爆紅！便當內全是「1配菜」很盤 一票人大讚：夢中情飯

聯合新聞網／ 綜合報導
近日有網友分享自己的午餐便當選擇，配菜竟一次挑了3格蒸蛋，雖然自嘲這樣點餐「有點盤」，但入口後直呼超滿足，忍不住大讚蒸蛋的美味。圖／AI生成
近日有網友分享自己的午餐便當選擇，配菜竟一次挑了3格蒸蛋，雖然自嘲這樣點餐「有點盤」，但入口後直呼超滿足，忍不住大讚蒸蛋的美味。圖／AI生成

近日有網友分享自己的午餐便當選擇，配菜竟一次挑了3格蒸蛋，雖然自嘲這樣點餐「有點盤」，但入口後直呼超滿足，忍不住大讚蒸蛋的美味。照片曝光後，意外引發大批網友共鳴，不少蒸蛋愛好者紛紛朝聖留言，直喊「這才是真正懂吃」，更有人認為蒸蛋搭配白飯堪稱無敵組合，簡單卻讓人一口接一口。

原PO日前在Threads分享午餐便當照片，只見餐盒打開後，除了白飯之外，3格配菜竟清一色都是蒸蛋，特殊選擇瞬間吸引目光。他也笑稱，雖然一次點3份蒸蛋感覺「有點盤」，但實際吃起來相當過癮，忍不住大讚「真的很好吃」。

貼文曝光後，意外引來大批「蒸蛋派」網友朝聖，「自助餐店的蒸蛋好好吃」、「我找到同道之人了」、「好喜歡配菜有蒸蛋的店家」、「看來你也是美食家，蒸蛋真的超好吃」、「因為其他菜都不喜歡，只愛蒸蛋」、「我以前挑食的時候便當也這樣點」，意外掀起熱烈討論。

此外，也有網友認為「3格蒸蛋便當」根本不是浪費，而是一種享受，笑稱這是屬於蒸蛋愛好者的自由與成就，甚至看完照片後也被燒到想立刻購入一份，也有人直呼這根本是「夢中情飯」、「哪裡有賣這種便當，很需要」，更有網友笑喊，蒸蛋才應該放在主菜位置，小菜反而該換成白飯，可見蒸蛋魅力引發熱烈共鳴。

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