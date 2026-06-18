「芒果界LV」翻車？他吃夏雪芒果懷疑智商稅 網一面倒力挺這品種

夏天各式水果輪番登場，其中芒果更是台灣夏季最具代表性的水果之一，從愛文、金煌到土芒果，再到近年話題度飆升的「夏雪芒果」，不同品種之間也常引發支持者論戰。近日就有網友在PTT發文討論，看到不少人把夏雪芒果捧成「芒果界LV」，甚至出現各種開箱文與高甜度形容，讓他忍不住發問，好奇這波熱潮到底是真的升級革命，還是包裝出來的「智商稅」？

原PO在文中提到，自己看了許多網路評價與開箱影片，形容夏雪芒果「帶有土芒果香氣又有愛文細緻口感」，甚至還有「甜度破20度以上」的說法。不過實際買來品嚐後，他的感受卻相對保守，認為雖然確實不難吃，但整體更像是愛文與土芒果的綜合體，香氣沒有愛文濃郁，纖維感也稍明顯，汁多但味道反而顯得較淡，因此開始懷疑高價與話題是否造成心理加成效果。

貼文曝光後，也引發不少網友熱議，有人直言「現在開箱文看看就好」，認為很多內容只是跟風炒作，甚至有人酸「就是設計給盤子買的」；也有人乾脆下結論「台灣吃芒果就是愛文跟土芒果」。還有網友表示，芒果品種本來就各有定位，「這些新品種是用來拉長產季，不是來打愛文的」，也有人補充像玉文、黑香等品種其實也有支持者，只是討論度相對較低。

在評價分歧之中，仍有不少人堅定支持愛文芒果。有留言直接表示「愛文就是芒果優等生」、「吃愛文就好，其他很多吃不出差異又更貴」，甚至有人認為「除了愛文跟土芒果，其他都不用浪費錢」。留言中也有較激烈的說法，例如「愛文之外都是邪魔歪道」、「夏雪沒有比較厲害」，整體討論呈現兩派分歧，一方認為新品種被過度包裝，另一方則認為只是個人口味差異。

台灣芒果長年以來都是外國旅客來台必買與必吃的水果之一，「芒果冰」更是觀光招牌甜品。本站曾報導，近期國外也出現對台灣芒果的攜帶分享，有旅居英國的網友提到家人從台灣帶芒果前往探親，引發熱烈討論。根據英國相關規範資訊，部分水果如香蕉、鳳梨等皆可攜帶入境，網友們紛紛留言表示「以後出國去英國可以考慮帶水果當伴手禮」、「賺到了，法國一顆都破千元」。