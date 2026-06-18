粽子別只會用電鍋蒸！她曝1招微波加熱法 一票人試過讚爆

每到端午節，粽子是不可缺少的應景食物，不少人都會用電鍋來加熱，不過有網友分享一招微波爐加熱法，引起不少議論。有人認為多此一舉，還有網友覺得電鍋比較好用，但也有人依法炮製覺得很方便。

這名女網友在Threads發文，開頭就先問大家都怎麼加熱粽子？她透露自己會利用微波爐來加熱，當粽子從冰箱拿出來後，在表面包裹著一層沾濕的廚房紙巾，然後放入微波爐用中火加熱3到4分鐘就完成了。

原PO說自己不喜歡用蒸的，因為會讓粽子吃起來爛爛的，微波爐反而是最好的方法，內餡都熟透且不會太硬，也讓她大讚微波爐是全世界最偉大的發明。

有其他網友也跟著試驗，事後大讚發明用濕廚房紙巾包肉粽微波的人真是天才，肉粽好吃又不會太乾，而且還非常方便。

創意方式讓不少人也認同，「第一次看到這個覺得怎麼可能，實際試過真的差很多」、「我一直都是用濕廚房紙巾蓋住便當盒進微波，粽子的濕潤程度跟新煮好的一樣」、「我包子也都這樣微波」、「我也是用這種方式加熱，很方便」、「濕的紙巾包地瓜、馬鈴薯，微波也可以很快熟喔」。

還有其他網友建議不同方法，「竹葉沖點水就好，根本不用廚房紙巾跟衛生紙」、「我都在微波爐內放一杯水，這樣不用包廚房紙巾粽子也不會乾唷」、「我都冷凍直接沖水微波，2分鐘2次，很方便」；更有過來人認為電鍋還是最方便，「大同電鍋最方便了」、「家裡只有電鍋，冷凍丟進去，洗完澡、吹完頭髮，粽子就可以吃了」、「因喜歡電鍋一蒸好，蓋子掀開撲鼻的粽子香」。