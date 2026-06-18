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韓元換算台幣不用計算機！他分享1簡單公式 網點頭：很好記

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友分享去韓國旅遊時，韓元換算台幣的超簡單方法，只要將後面2個0去掉再乘以2就可以了，貼文引來不少討論。 路透
有網友分享去韓國旅遊時，韓元換算台幣的超簡單方法，只要將後面2個0去掉再乘以2就可以了，貼文引來不少討論。 路透

出國旅遊，不少人在消費時都會事先換算一下幣值，以便了解物品的價格貴不貴。有網友分享去韓國旅遊時，韓元換算台幣的超簡單方法，只要將後面2個0去掉再乘以2就可以了，貼文引來不少討論，多數人都覺得很好記。

這名網友在Threads發文解釋，只要將韓元後面去掉2個0，然後再「x2」，就是換算過後台幣的金額。例如3000萬韓元，將「3000」去掉後面2個0就變成「30萬」，然後再將「30萬x2」，最後變成台幣60萬元。以此類推，就可以很輕鬆用心算來換算幣值。

貼文引起熱議，不少人認同這樣的算法，「+1，也是這樣算，但大額還是只敢打計算機」、「很好記，就跟日幣方法一樣，差10倍而已」、「我月初去的時候也想了一下，算出這個速算法耶」、「我也都這樣算，推」。

不過也有網友提出疑問，「除50不就好了？」、「其實手機換算真的很方便」、「已經到1：50了嗎？」、「1：48不到50，所以你的算法高出4%」。

之前也有網友分享自己聽到的日幣換台幣心算法，有人建議直接除以5就好，也有人認為把日幣乘以2，再把最後一位數拿掉比較好算，兩種方法都各有擁護者支持。

韓元 出國旅遊 韓國

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