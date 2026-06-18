吃1顆要配2杯飲料！他喊台灣這水果「把口水吸乾」 老饕曝神級吃法

台灣水果種類豐富，然而俗稱「仙桃」的蛋黃果，卻因口感特殊讓不少人敬而遠之。近日一名網友表示，自己最吃不懂的台灣水果就是仙桃，形容它口感乾到像綠豆糕一樣，彷彿會把口水全部吸乾，「吃1顆要配2杯手搖飲」。貼文曝光後，也引發留言區熱烈討論。

原PO在Threads發文表示，仙桃吃起來太乾，實在不合自己口味，但由於手邊還有一大袋仙桃消化不完，只好上網求助，「有沒有水果通教一下應該怎麼吃，不然這一大袋我實在是消化不完！」

貼文曝光後，有網友表示，「它是我最不服被稱為水果的水果，一點水分都沒有，憑什麼叫水果」、「會叫仙桃不是沒原因的，吃的時候沒準備好喝的，是隨時會成仙的」、「小時候覺得仙桃這個名字聽起來就一定很好吃，吃過之後整個超幻滅」。但也有人認為，仙桃本來就不是走多汁路線，而是偏綿密、帶有蛋黃與地瓜香氣，喜不喜歡很看個人口味。

也有老饕分享仙桃的進階吃法，建議不要直接啃，可以先將果肉壓成果泥，再加入優格一起吃，口感會更滑順；還有人推薦打成「仙桃牛奶」，喝起來有點類似酪梨牛奶，若再加入布丁一起打成果汁，甜味與香氣會更明顯，也能降低乾口感。

事實上，仙桃原產於古巴、南美洲等熱帶地區，後來由菲律賓引入台灣，目前台灣主要產區集中在嘉義一帶。仙桃富含膳食纖維，也含有維生素C、維生素A、維生素E及鉀等營養素，營養密度相當高，有助補充日常所需營養。