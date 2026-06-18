爭鮮打烊後壽司沒賣完怎處理？ 前員工曝3解決方法：絕對不能帶走

連鎖迴轉壽司品牌爭鮮深受消費者喜愛，不過不少民眾曾好奇，若接近打烊時間，迴轉台上仍擺放著許多未售出的壽司，最後究竟會如何處理？近日就有一名女網友在社群平台發文提問，意外釣出多位自稱爭鮮員工、前員工甚至店長級人士現身解答，也讓打烊後剩食的處理方式掀起熱烈討論。

原PO日前在Threads分享，某次前往爭鮮用餐時，距離店家打烊的時間僅剩約一小時，卻發現迴轉台上仍有不少壽司未被顧客取用，讓她不禁好奇詢問：「打烊後這些壽司會去哪裡？」

貼文曝光後引來不少關注，一名自稱前店長的網友表示，依照公司規定，迴轉台上的剩餘壽司不得回收至隔日重新販售，也禁止員工私自打包帶回家，所有食材只能在店內食用，若仍有剩餘則必須依規定報廢處理。

還有曾擔任壽司店員工的網友透露不是自己吃掉就是倒掉，「還記得以前在爭鮮打工的時候，收班之前會拉超長的保鮮膜在桌上，把所有剩下的壽司放在保鮮膜上，然後大家就開吃，沒吃掉的就是丟掉不能帶走」、「看各家店店長怎麼處理，通常都是倒掉或是員工自己吃掉」、「之前我朋友在藏壽司打工，確實到那個時間蓋子裡的食物沒人吃，就會丟了」、「以前任職過爭鮮兩年來回覆，下班後我們會全數撤掉丟掉或者吃掉，不會帶走」。

還有過來人表示會用「以物易物」的方式來交換，「都是員工自己吃或是倒掉，有時候會拿去其他櫃位互換食物」、「以前在定食八工作，旁邊是爭鮮，他們沒賣完的壽司會拿過來給我們」、「之前店裡旁邊就是爭鮮，如果沒賣完我們都會互相交換，但通常都是剩冷門的食物」。