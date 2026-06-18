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去「思夢樂」只買衣服？ 過來人曝1物品質優：根本是寶藏店

聯合新聞網／ 綜合報導
思夢樂除了服飾，還有販售日用品、寢具等商品，能滿足各個年齡層的需求。 聯合報系資料照片／記者黃瑞典攝影
思夢樂除了服飾，還有販售日用品、寢具等商品，能滿足各個年齡層的需求。 聯合報系資料照片／記者黃瑞典攝影

不少人買衣服都會選擇到如UNIQLONETZARA等知名連鎖服飾店選購，但日系品牌「思夢樂」也有不少粉絲客群。有網友好奇思夢樂的衣服不像是年輕人喜歡的風格，究竟都是什麼樣的客群會來消費？貼文引起熱烈討論，不少過來人都大讚思夢樂好逛又好買，品質還非常好，就像寶藏庫一樣值得挖寶。

這名網友在Threads發文表示，觀察過思夢樂販售的服飾，發現都不是什麼潮牌款式，也不像是年輕人喜歡逛的風格，反而第一眼讓人覺得有點年代感，而且不管平日還是假日，店內的年輕人、長輩客人還不少，讓他很好奇思夢樂這種店到底是什麼客群在買？

貼文一出，留言區一面倒地給予好評，「有些分店偶爾會引進款式比較特別的單品，常常會去挖寶」、「請別小看它，它有跟知名樂團聯名的T恤，如Bon Jovi、槍與玫瑰、滾石…衣服材質不差」、「雖然思夢樂有點雜燴感，但如果懂得用它的各種單品搭配的話，其實還是能穿出潮流感」、「思夢樂可是寶庫啊！好停車、有廁所、冷氣涼，而且不賣盜版的」、「我才剛在思夢樂買到一直想買的褲子，而且價格直接輾壓我在網路上滑到的賣場」。

還有不少內行人透露除了服飾以外，其他家用產品如寢具的品質也很優，「它是寶藏店，但我買的都不是衣服，都是寢具、生活類的東西」、「它最厲害的是它的枕頭，飯店的質感、菜市場的價錢，七折的時候買了好幾顆」、「大推他們家涼感保潔墊，回購好多次」、「原因便宜超實用，還有棉被、家用東西都很不錯唷」。

JAPANKURU日本酷樂》曾介紹思夢樂創立於1953年，最初是位於埼玉縣的一間小型服飾店，原本主要販售衣物與生活用品。隨著品牌不斷成長，如今已發展成以平價實惠聞名的大型服飾連鎖品牌。

思夢樂之所以長年受到日本人喜愛，除了價格實惠之外，商品種類豐富、能滿足不同年齡層需求。思夢樂雖然以服飾聞名，但其實店內其他種類的商品也同樣豐富。從鞋子、襪子、包包、內衣到日用品，有些店舖甚至還能找到泳衣、寢具等商品。

ZARA NET UNIQLO

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