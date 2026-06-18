搭郵輪赴日完勝搭機？老手揭最大優勢 扛1家電回台現省5千元

許多人喜愛到日本旅遊，趁日幣貶值購買家電回台，就有網友分享搭郵輪前往日本石垣島旅遊，發現一大樂趣，「從石垣島扛除濕機回來！」，文章曝光立刻吸引網友們分享購物經驗。

該名網友在Threads上分享，儘管搭船真的很暈，且船上的食物普通，下船後還得排很久的隊伍等候，但他透露「坐郵輪最開心的事，從石垣島扛除濕機回來」，一樣的家電在台灣購買價差高達5000元。

文章曝光，不少人分享類似經驗，「專門去買的，還會帶推車，扛三四箱家電」、「搭郵輪真的就是可以爆買一波不用怕，只要自己扛得下船」、「我之前跟朋友坐麗星郵輪，看到有人去扛液晶電視回來」、「我同事也是去日本買水波爐」、「我扛了一台戴森回家」、「曾經看過一家四口登船的時候，一人兩個象印電子鍋」。

至於行李重量限制，若是搭乘飛機，傳統航空經濟艙多以一件23公斤為限，若是搭郵輪，每艘規定不太一樣，以探索星號為例，每位旅客最多可攜帶2件行李，總重量不得超過50公斤，公主遊輪則是沒有限制行李重量。

日旅達人林氏璧曾分享「日本帶電器回來要注意哪些規定」，若內建鋰電池且無法拆卸的無線美髮電器，如無線離子夾、電捲棒、吹風機等，一律不得攜帶上機，也無法託運；但美容儀是可以帶的，主機需攜帶上機，盒內附贈的專用凝膠是液體則須託運。

而一般電器，如吸塵器、掃地機器人可以託運；空氣清淨機則並非每台都能帶，日本市三合一（清淨、加濕、除濕）或冷暖兼具除濕的高階空氣清淨機，機型內部含有壓縮機與冷媒，屬於高壓氣體設備，無法上機；若含有二氧化氯（ClO2）錠、液體或濾芯，在法規中屬第2類危險物品，也無法上機。