法國一顆賣破千元！她扛台灣芒果飛英國 網驚：原來能帶進去

近期國外吹起一股「台灣芒果」搶購潮，有名旅居英國的網友分享，媽媽特地從台灣帶著芒果飛往英國探親，讓眾人驚呼「原來可以帶」。除了芒果以外，根據英國相關規定，如鳳梨、香蕉、芭樂等其他12種水果皆可攜帶入境。

該名網友在threads上分享，她在英國生活，當大家都在瘋法國芒果的時候，她媽媽從台灣親自帶芒果來英國探親，她也補充，「芒果要放託運、手提都可以，但託運怕會被摔爛」。

文章曝光，網友們紛紛表示，「以後夏日出境去英國知道帶水果當伴手禮 」、「英國人：最近機場一直發出芒果香味你有沒有頭緒？」、「媽媽還用道地的月曆紙包，真真正正的台灣味」、「你賺到了，法國一顆1千多」、「難怪我前幾天聽人說鳳梨可以入境，我還以為在唬爛」。

不少人質疑這樣是否合法，根據英國政府規定，從非歐盟國家攜帶水果、蔬果等植物產品入境，需持有「植物檢疫證明」，而相關文件可向出發國的植物檢疫主管機關申請。

但有部分品項免附植物檢疫證明，包括鳳梨、奇異果、椰子、柑橘類水果、金柑、柿子、榴槤、香蕉、芒果、椰棗、百香果及芭樂等12種水果。因此原Po媽媽所攜帶的芒果，在符合相關規定的情況下，依法可攜帶入境英國。

本站曾報導，屏東愛文芒果進軍法國，一顆賣到台幣1180元。農業處表示，屏東縣是全台愛文芒果最早上市產區，主要產季為每年4月至6月，在農業部協助下，由屏東芒果代表台灣扛第一棒輸往歐洲，除了突破一萬公里的地理條件，更克服歐洲高規格的檢疫堡壘，正式進軍法國巴黎最大批發市場「Rungis」。