自由行較吃香？她讚跟團最大優勢 一票人點頭：不想搞得太累

過去幾年自由行蔚為風潮，不少旅客認為能自由掌控時間、安排喜愛景點，才是最理想的旅遊方式。然而近期有網友提出「跟團旅行是否重新流行」的討論，不少人表示，隨著生活步調忙碌，加上旅行社推出更多元的半自助行程，讓跟團旅遊再度受到青睞。

一名女網友日前在社群平台Threads發文表示，自己雖然理解自由行的魅力，但身為典型「P人（Perceiving，MBTI人格中的感知型，偏好靈活、隨性、隨遇而安的生活方式）」性格，光是想到出國前要做一堆功課，例如訂機票、找住宿、研究交通路線以及規劃景點，就覺得很累。相反的，她覺得跟團旅行才是最輕鬆的，因為從交通、住宿到景點安排都有專人處理，自己完全不用動腦，只需要跟著行程走即可。

貼文引發不少網友共鳴，許多人認為，跟團最大的優勢在於省時、省力，不必花費大量時間做功課，也不用煩惱語言、交通及住宿等問題，還有專業導遊介紹當地歷史文化與風土民情，讓旅遊體驗更加完整，「而且還有人全程給知識乾貨」、「公司員旅辦過幾次國外團，真的是養豬行程，不用自己找點又有車坐，超輕鬆的」、「喜歡跟團，遊覽車可以睡覺。旅遊只是出去看看走走，不想把自己搞得那麼累」、「歐洲我也推團旅，萬能導遊什麼都幫忙搞定」、「交通不便的地方，跟團最好了」。

但也有偏好自由行的網友認為跟團最大缺點就是得要早起，並且因為要更換飯店得不斷收拾行李，「我覺得跟團好累，我的習慣是睡到自然醒，十點多才出門，跟團7:40要集合真是要我老命」、「要超早起我沒辦法」、「我喜歡吃完早餐再睡到下午繼續玩，跟團要我老命」、「跟團對我來說最大的門檻就是早起」、「還要每天換飯店（收行李） ，真的是很麻煩」。

近年來不少旅行社為了吸引年輕族群及自由行愛好者，會推出「半自助跟團」模式，在數天團體行程中安排1至2天自由活動時間，讓旅客既能享有旅行社代辦機票、住宿與交通的便利，又能保有自行探索城市的空間，逐漸成為市場熱門產品。