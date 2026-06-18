內湖塞車怎麼救？通勤族喊「居家辦公」：老闆觀念要改

內湖科技園區是位於台灣台北市內湖區西側的知識型工業園區，每逢上下班總會出現嚴重塞車潮，也成為台北市長選戰的焦點。一名每天往返桃園與內湖的通勤族發文，認為只要規定一定比例的勞工「居家辦公」，就能解決這長久以來的問題。此文引起諸多網友討論，有網友提到此提議的難點，包含線上會有資安疑慮、無法密集溝通、依賴公司硬體等，想要實施恐怕不容易。

內湖交通是多任台北市長未解的難題，民進黨台北市長參選人沈伯洋日前接受三立「話時代人物」專訪，對此提出「上班族住在內湖」的解方。國民黨新北市長參選人李四川則表示，處理內湖的交通「沒有那麼簡單」，不是把「住工合一」就可以解決，他認為沈伯洋對市政不太了解，更不了解內湖現在的房價。

一名住在桃園、每天通勤到內湖工作的上班族在Threads發文，認為解決內湖塞車最好的方法，就是規定一定比例的勞工居家辦公。他說，內湖很多公司都是資訊或科技公司，裡面的員工其實有網路就可以上班，並不需要專程跑到內湖來。

原PO提到，此提議的阻礙在於老闆的傳統觀念，老闆還是會希望員工上班能進辦公室，看到人才安心，但如果不改掉這種觀念，就算蓋社宅發展「住工合一」也沒有作用，治標不治本罷了。

此文一出，許多網友也支持居家辦公的提議，「本來就是，我們公司的工作大部分都不需要進辦公室」、「沒錯，遠端和去公司混合模式，光這一點實施下去，交通絕對有感改善」。

也有網友指出，目前內科完全在家工作的比例僅有不到5%，混合辦公則在20%至30%間，如果能將兩者數據提高5%到10%就有希望減緩塞車問題。不過困難之處在於有些工作需要跨部門密集溝通，線上進行有難度，且有些公司有資安保密與依賴硬體的問題，如果還要線上開會會更花時間，因此想實施恐怕沒那麼簡單。

還有網友指出，原PO所提的建議都是市政的問題，這些內容政府並沒辦法強制要求公司做到，公司也不會想解決市政的難題；也許蓋社宅效果沒那麼好，卻是政府有能力做的事情。

另有網友提到其他的改善方法，包括實施高乘載管理，減少一人一車的現象；增設大眾運輸的優先路段或專用道；增加周邊社宅、舊房或校舍改建；最後就是給予彈性上下班的時間。他認為，改善塞車問題的方法很多，「有沒有心要改而已」，還得考量到政府辦事效率與民眾的看法，才會造成內湖塞車狀況遲遲未解的現狀。