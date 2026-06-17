阿嬤拿血壓計求助 超商店員「1舉動」暖哭網：快幫她加薪

近日有網友分享自己在超商目睹的暖心一幕，一名老奶奶拿著血壓計向店員求助，員工檢查後，發現只是電池耗盡，竟二話不說「自掏腰包」購買店內電池幫忙換上，還大方婉拒奶奶付款。這項善舉在網路曝光後瞬間吸引數十萬人瀏覽，連7-11官方小編都現身大讚「今日 MVP」。

一名網友在Threads上發文表示，日前行經桃園市中壢區的「7-11原大門市」時，目睹一位老奶奶拿著量血壓的機器走進店裡，無助地詢問店員為什麼機器完全沒有反應。店員接過機器仔細查看，推測應該只是電池沒電了。

令人感動的是，這名店員並沒有冷漠拒絕，反而自己掏出皮夾、自費購買了超商內販售的電池，細心地幫奶奶裝上。當血壓計重新恢復運作，老奶奶趕緊詢問需要付多少錢時，店員卻大方微笑表示「沒關係，這筆我付就好」，婉拒了對方的付款。目擊全過程的原PO被深深觸動，拍下這一幕大讚：「好善良溫柔的人…希望能讓這份美好被更多人看見。」

這篇充滿正能量的貼文不到一天便瘋傳，吸引超過44萬次瀏覽、破3.8萬人按讚。隨後，7-ELEVEN 官方也火速現身留言區回應：「幫奶奶裝上電池的那一刻，順便也幫大家充滿了溫暖。謝謝這位暖心夥伴，讓善良被看見，你是今日MVP！」

許多對餐飲零售業體會深刻的網友指出，現在超商基層員工不僅工作內容繁雜，時不時還要面臨奧客的刁難，在如此高壓的勞動環境下，還能保持初衷、對社區長輩釋出如此難能可貴的善意，真的非常不容易。