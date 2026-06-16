搭廉航怕行李超重！他「頸枕塞8件衣」成功飛清邁 網搖頭：別高調

出國搭乘廉價航空雖然能省下不少機票費用，但隨身行李的件數、尺寸及重量限制較嚴格，如何在有限額度內多帶幾件衣物，成為不少旅客傷腦筋的難題。近日一名網友分享，他把8件衣服塞進頸枕裡，順利通關前往清邁，超狂收納方式曝光後，讓大批網友驚呼「原來頸枕還有這種功能」。

原PO在Threads發文表示，搭乘廉航時，他先將平時午睡使用的頸枕內容物取出，再把衣服捲起來塞進枕套中，最後一共裝入8件衣服，最後也順利通關，宛如把頸枕變成隨身攜帶的「行動衣櫃」。

貼文曝光後，有網友詢問要怎麼塞進這麼多衣服，原PO透露，訣竅就是將每件衣物「全部捲成銀絲捲那樣」，盡量壓縮體積。不少有經驗的旅客留言，「超好用，塞爆+1」、「甚至塞了一條牛仔褲化身超硬頸枕」、「跟我同款誒，我記得還有附一條背帶，可以背在身上」、「我上次出國也綁了2公斤在脖子上」、「穿釣魚背心還可以多藏2件」。

不過，也有人認為塞滿衣服後，頸枕可能變得太硬，實際使用並不舒服。對此，過來人傳授技巧，建議把衣服盡量往兩側塞緊，後頸位置只留薄薄一層，「這樣往後躺最舒服，還能固定脖子，不會左右晃，也不會往前點頭」。

對此，有自稱廉航地勤的網友開玩笑回應，「下一次：不好意思，頸枕也算隨身行李，放上來秤一下重量哦」。有網友提醒，「低調點，這樣廉航以後會要求全部塞一個包稱重了」、「這種事偷偷做不要說出來，萬一以後廉航不允許帶頸枕或是一起秤」。

不少人搭飛機前往世界各地旅遊時，都會對旅費開支精打細算。曾有網友詢問，在不想加購託運行李的情況下，要怎麼做才可以把行李控制在一個10公斤以內的登機箱？對此，有網友建議把最重的衣服穿在身上，其餘的用有輪子的行李袋裝，盡量穿著免洗內褲或不要的衣服出門，回程時舊的衣物可以直接丟棄，再來是把盥洗物品分裝成小罐，並且只買必要的伴手禮，如此一來行李便不會超重。