明明不窮…台灣何時能踢進世足？內行悲觀分析：最少還要30年

在全世界都在關注世足賽時，台灣足球何時能進入會內賽再度成為網友討論的焦點。一名網友發文，好奇為何台灣明明很有錢，但始終不願意帶起足球風氣，他提議從現在開始全力發展足球產業，讓台灣在未來打入世足賽。不過，有網友提到，發展足球需要預算、師資、器材、場地，「起碼要30年到40年才有一點機會」。

一名網友在Threads發文，表示台灣進世足賽是他一直以來的夢想，疑惑台灣明明很有錢，甚至能夠還稅於民，為何不願意將經費投入到發展足球這項運動之中？他指出，只要能夠培養足球風氣、全力發展足球、並實施完整的青訓體制，台灣就有可能在10幾年後踢進世足賽。

原PO在留言處強調建立青訓制度的重要性，台灣人太注重小孩的課業了，就算國中是體育班，但出來的學生很多去當軍人，連讓其他運動選手發展下去的能力都沒有，「真的很可憐」。他認為建立風氣的重點是政府要做事，多蓋幾座足球場、在國中小或體育班設立足球社，才能讓更多人喜歡足球。他也坦言以上想法過於天馬行空，但他真的很希望台灣能重視足球，「不然看別人踢世界盃真的很憋屈」。

此文一出，多數網友對台灣踢入世足賽持悲觀態度，有人表示發展足球需要投入補助款、預算、師資、器材、場地與贊助等等，不可能短時間內改善，台灣想進入世足賽恐怕等花30年到40年「才有一點機會」；更有網友認為，台灣需要有影響力的人站出來號召，並不是喊口號就能帶動足球風氣，例如黃仁勳在北士科附近規劃足球場，讓員工在工作之餘踢足球，才可能把風氣帶起來。

另有網友指出，台灣足球在青少年時期不弱，但沒有完善的政府資源，很多時候都要靠球員與教練自掏腰包，但畢竟還要維持生活，不可能為了足球拋棄食衣住行的費用。且政府通常都要有成績才會想沾光，在打不出成績的情況下，台灣才會變成如今的「足球荒漠」。

該網友進一步指出教育層面的問題，台灣的國小其實很多學生會在課後活動中踢足球，不過到了國中後課業壓力太大，造成學生只專注在功課上或培養其他技能，高中就更不用說了，踢足球的人幾乎只剩下體保生；大學也有很多球員因為家境問題提早工作賺錢，而其他沒放棄踢球的人也因技術不到位慢慢轉為業餘，以上眾多因素皆是台灣足球始終發展不起來的原因。

本屆世足賽開踢，台灣似乎沒往年的熱度曾掀起討論，有網友歸納出行銷聲量與周邊大減、觀賽時差過大、小組賽事尚未進入高潮等因素。雖然社群看似冷清，但熱愛看球的網友們透露，如果真的想體驗熱血的觀賽氣氛，此時前往美式連鎖餐廳（如TGI FRIDAYS）是不錯的選擇。