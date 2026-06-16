世足狂熱變調！玩運彩慘賠百萬 過來人勸世：別以為不會上癮

2026年FIFA世界盃小組賽正如火如荼地舉行，諸多球迷會透過買運彩來增添觀賽樂趣。一名網友發文，分享他在大學四年級時開始玩運彩，前後輸了接近100萬元的慘痛經歷，他呼籲民眾「不要去挑戰自己的癮頭」，否則被影響的不僅是自己，甚至會危害身邊的親朋好友。

根據台灣運彩5月開出的賠率，本屆最被看好的奪冠隊伍由西班牙以賠率4.00倍強勢登頂；前一屆以亞軍作收、實力依舊強悍的法國緊追在後，賠率4.30倍；陣容依舊豪華的「三獅軍團」英格蘭則以賠率5.00倍躋身前三熱門；而尋求衛冕、上屆在驚滔駭浪中勇奪隊史第三冠的阿根廷，與曾拿下五次冠軍、上屆於八強遺憾止步的傳統強權巴西，以賠率6.25倍並列。

一名網友在Threads發文，表示近期世足開打，又剛好接近暑假，諸多大學生會想在放假之餘透過買運彩來賺小錢，而他透露自己曾經因為賭球輸光辛辛苦苦賺到的金錢。原PO分享，他在大四時世足火熱開打，每一場幾乎都有買運彩，一開始只是去運彩行買幾百塊，「覺得還好」，但卻越陷越深、越來越不能控制自己。

原PO指出，後來遇到疫情，很少出門，於是去辦了線上的帳號，從當時起，生活便徹底崩壞了，隨著金額越來越大，甚至一次投入2萬元，他大學時辛苦賺到的積蓄慢慢被輸光。更慘的是，不只是賭球，他後來又沉迷於德州撲克，到現在總共輸了接近100萬元。

原PO提醒，不要去挑戰自己對賭博的成癮程度，他以前也誤以為自己不會上癮、能夠控制，但還是深陷賭博所帶來的快感中，無法抽身。他強調，當你覺得「再一次就好」、「這次可以追回來」時，請務必要節制，不要玩太瘋，否則不僅會影響到自己，生活、情緒和身邊的親朋好友都可能受牽連，「不要等到很痛，才開始學會停下來」。

此文一出，不少網友也同意小心沉迷，有人建議買實體的運彩就好，不要玩線上的，否則容易上癮；有網友則勸告「10賭9輸」，小賭怡情沒有問題，但大部分跟風的民眾並不是專業分析球賽的球評，不宜陷得太深。